Les idées incroyablement dangereuses de Trump sur les désinfectants

Trump a dit qu’il était “sarcastique” sur l’injection de désinfectant 0:33

(.) – Le président des États-Unis, Donald Trump, a répété à maintes reprises qu’il dispose d’une infrastructure pour la science et la médecine. Il a même dit que, si sa vie avait suivi un chemin différent, il aurait pu exceller dans ces domaines au lieu des affaires et de la politique.

“J’aime ça. Je comprends vraiment », a déclaré Trump après avoir visité les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) début mars. “Les gens sont surpris qu’il le comprenne. Chacun de ces médecins m’a dit: «Comment en savez-vous autant?» Peut-être que j’ai une capacité naturelle. J’aurais peut-être dû le faire au lieu de me présenter aux élections présidentielles “, a-t-il ajouté.

Plus tôt en 2018, en référence à la menace de la crise climatique, Trump a fait valoir ceci:

Non, non. Certains disent cela et d’autres disent quelque chose de différent. Je veux dire, vous avez des scientifiques des deux côtés. Mon oncle était un excellent professeur au MIT [el Instituto Tecnológico de Massachusetts] depuis de nombreuses années. Dr John Trump. Et je ne lui ai pas parlé de ce sujet particulier, mais j’ai un instinct naturel pour la science, et je dirai qu’il y a des scientifiques des deux côtés de la question. »

Et, pendant la campagne électorale de 2016, Trump a noté que son oncle “super génie” – le Dr John Trump – lui avait déjà expliqué l’énergie nucléaire il y a plus de trois décennies. “Regardez, ayant le [energía] nucléaire… mon oncle était un grand professeur, scientifique et ingénieur, le Dr John Trump au MIT. Ce sont de bons gènes, de très bons gènes, d’accord, très intelligents, la Wharton School of Finance, très bien, je suis très intelligent “, a déclaré le président de lui-même.

Trump a fait la promotion de ces drogues contre Covid-19 et s’est arrêté brusquement 1:51

Tout cela nous amène à ce jeudi soir dans la salle de presse de la Maison Blanche où Trump – qui, juste pour se souvenir de lui, n’est en fait ni médecin ni scientifique – a réfléchi sur les traitements possibles pour le coronavirus. Et voici ce qu’il a dit (oui, c’est long mais il faut lire chaque mot):

“Donc, en supposant que nous mettons une lumière énorme sur le corps – soit une lumière ultraviolette, soit une lumière très puissante – et je pense que vous avez dit que cela n’a pas été prouvé, mais vous allez le mettre à l’épreuve. Et puis je dis: en supposant que vous mettez cette lumière dans le corps, ce que vous pouvez faire à travers la peau ou d’une autre manière, et je pense que vous avez dit que vous allez essayer cela aussi. Cela semble intéressant… »

“… C’est Correct. Et puis je vois le désinfectant qui le retire [el coronavirus] en une minute. Une minute. Et est-il possible de faire quelque chose comme ça, avec une injection à l’intérieur, presque un nettoyage? Parce que vous voyez qu’il pénètre dans les poumons et fait un nombre énorme dans les poumons. Il serait donc intéressant de vérifier cela. Donc, vous allez devoir consulter un médecin. Mais ça sonne, je trouve ça intéressant. “

“Alors nous verrons. Mais tout le concept de la lumière, la façon dont elle tue en une minute, c’est-à-dire qui est assez puissant. »

Dr Huerta: Désolé que Trump fasse ces affirmations 2:33

Pour être tout à fait clair: ce que suggère le président des États-Unis – qui n’est pas médecin – est le suivant:

1) Ingérez – ou insérez en quelque sorte – une source de lumière ultraviolette dans votre corps.

2) Injectez un désinfectant dans votre corps pour obtenir un “nettoyage” dans vos poumons.

Tout cela serait très drôle – de la manière “ qui prendrait ce gars au sérieux ” – si Donald Trump n’était pas le président des États-Unis, si nous n’étions pas au milieu d’une pandémie dans laquelle les gens ont déjà montré leur volonté de faire toutes sortes de choses folles pour “guérir” et si Donald Trump n’était pas le président des États-Unis. (Oui, je l’ai dit deux fois. C’est très important.)

Comme Donald Trump est le président des États-Unis, ses commentaires ridicules ont dû être immédiatement clarifiés par des gens sérieux, craignant que les gens prennent au sérieux les réflexions d’un homme qui – au cas où vous l’auriez oublié – n’est pas un docteur. L’Agence de protection de l’environnement a été forcée de publier une déclaration sur les désinfectants qui devrait être évidente pour toute personne ayant un cerveau fonctionnel:

«N’appliquez jamais le produit à des tiers ou à vous-même. Ne pas ingérer de produits désinfectants. “

Les fabricants de Lysol ont fait de même: “Il faut être clair qu’en aucun cas nos produits désinfectants ne doivent être administrés au corps humain (par injection, ingestion ou toute autre voie)”, ont-ils prévenu dans un communiqué. “Comme pour tous les produits, nos produits désinfectants et d’hygiène ne doivent être utilisés que comme prévu et conformément aux directives d’utilisation”, ont-ils insisté.

Maintenant Respirez profondément. Revenez en arrière et lisez ces derniers paragraphes. Et gardez à l’esprit qu’une agence gouvernementale et l’un des plus grands fabricants de produits désinfectants au monde ont été mis en place par ce président, afin de répondre à son idée d’ingérer ou d’injecter des désinfectants et des rayons ultraviolets dans votre corps pour lutter contre le coronavirus .

Le niveau d’irresponsabilité démontré ce jeudi par Trump est littéralement au-delà de toute croyance. C’est bien d’être un gars vraiment intelligent qui reprend rapidement les concepts. Même en allant jusqu’à suggérer que puisque vous aviez un oncle qui était un scientifique intelligent, vous – en raison de la génétique ou quelque chose comme ça – avez également un don pour ces choses. Mais c’est une chose complètement différente de se tenir devant le public américain, dans la vraie Maison Blanche avec de vrais médecins autour d’eux, et de parler de leurs réflexions médicales.

Ce n’était une surprise pour personne que Trump ait tenté d’ignorer ses idées ce jeudi pour plaisanter … ou d’essayer de confondre la presse.

Interrogé vendredi sur ses propos, le président a déclaré “bien sûr” qu’il n’encourageait pas les Américains à s’injecter du désinfectant. Dit-il sarcastiquement. Il a été posé comme une question à un groupe de personnes extrêmement hostiles, à savoir les faux médias “, a-t-il répondu.

Trump et le retour du Covid-19 à l’automne 1:25

Même si cela était vrai – ce n’est pas comme vous pouvez identifier dans la vidéo que le ton de Trump jeudi était sarcastique – ce serait profondément irresponsable. Parce que cela signifierait que le président a délibérément diffusé des informations dangereuses comme une sorte de test pour les journalistes.

Voici la chose: les gens prendront au sérieux ce que Trump a dit. Même s’il n’a presque certainement pensé qu’à son idée d’injecter du désinfectant en se tenant sur le podium, et, encore une fois, pour rappel, il n’est pas un vrai médecin. Ses paroles, comme nous l’avons vu à maintes reprises au cours des trois dernières années, ont une influence et un impact, car il est le président des États-Unis.

Pour que Trump ne comprenne pas cela ou qu’il s’en fiche, c’est franchement dangereux.

.