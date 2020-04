Les joueurs d’Arsenal et le personnel d’entraîneurs conviennent d’une réduction de salaire de 12,5%

L’équipe d’Arsenal et son entraîneur Mikel Arteta ont convenu lundi de réduire leurs salaires de 12,5%, une mesure prise pour aider le club londonien à faire face à l’impact financier de la crise des coronavirus.

La réduction volontaire des salaires et des commissions des joueurs commencera à compter le mois prochain. “Il y avait une appréciation claire de la gravité de la situation actuelle et un fort désir des joueurs et des officiels de montrer leur soutien à la famille Arsenal”, a annoncé le club, qui a indiqué la possibilité que le montant soit payé à l’avenir, en récompense de bonnes performances sportives.

“Si nous atteignons des objectifs spécifiques dans les saisons à venir, principalement liés au succès sur le terrain, nous paierons ces montants. Nous serons en mesure d’effectuer ces paiements en atteignant ces objectifs, que les joueurs peuvent influencer directement et cela signifie que notre situation financière sera plus solide”, a-t-il expliqué. .

Le club du nord de Londres était à huit points de la zone de qualification pour la prochaine Ligue des champions, avec dix matchs à jouer, lorsque la Premier League anglaise était paralysée.

Aucun jeu n’a été joué dans la compétition au cours des six dernières semaines et il est peu probable que la compétition reprenne avant au moins juin en raison de la détermination de la distance sociale.

La saison dernière, Arsenal a atteint la finale de la Ligue Europa, s’inclinant contre Chelsea, avec 400 millions de livres sterling de revenus (environ 2,64 milliards de reais, au prix actuel) et une perte de 32,2 millions de livres sterling (reais). 212,4 millions).

.