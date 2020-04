Les joueurs de coq ont bien réagi lorsqu’ils ont entendu parler de la baisse des salaires

Le directeur du football de l’Atlético-MG, Alexandre Mattos, a été positivement surpris par la réaction des joueurs de coq lorsqu’ils ont appris la baisse de 25% des salaires provoquée par la pandémie de coronavirus.

En plus des athlètes et du personnel d’entraîneurs, les employés qui gagnent plus de 5 000 R $ bénéficieront également d’une réduction de salaire. Mattos a raconté comment c’était d’informer les acteurs sur la mesure du Coq.

-C’était même une surprise positive pour moi, car aucun professionnel, pas seulement l’athlète, pour tous ceux qui reçoivent la nouvelle de voir leur salaire réduit est une frustration. Cela commence par la frustration et ensuite vous ressentez d’autres sentiments. Mon contact devait être par téléphone. J’ai cherché cinq ou six leaders, j’ai créé un groupe WhatsApp avec tous les athlètes. Et la meilleure façon de traiter avec l’athlète professionnel, et il y a déjà 15 ans de football, j’ai appris que beaucoup de choses au début de ma carrière, en Amérique, c’est de ne rien promettre, d’être le plus franc possible, le plus objectif possible . En plus de cela, il y avait une compréhension totale de tout le monde, plus tard avec Sampaoli et sa commission aussi – a déclaré Mattos dans une interview à ESPN Brasil.

Alexandre Mattos a noté que la réduction des géants européens, tels que Barcelone et le Bayern Munich, a contribué à l’acceptation de l’équipe.

Mattos a félicité l’équipe de Galo pour l’accueil positif sur la réduction des salaires dans le club- (Bruno Cantini / Atlético-MG)

Photo: Lance!

-Ils ont compris tout le temps que cela impliquait. Quelques exemples d’Europe sont déjà arrivés ici au Brésil, comme Barcelone et d’autres équipes qui l’ont fait. Je pense que c’est même avec un certain naturel, évidemment que nous devons trouver des moyens, qu’au bon moment, qui sait, nous pouvons le récupérer par d’autres moyens. Mais je pense que tout le monde comprend que nous vivons un moment unique dans le monde, ce n’est pas seulement dans le football », a-t-il déclaré.

Les mesures de confinement, avec la baisse des salaires et des vacances jusqu’au 30 avril, ont été mises en place pour alléger les dépenses du club à un moment où le monde lutte contre la pandémie du coronavirus.

Voir aussi:

L’équipe des meilleurs buteurs du Brésil dans chaque position