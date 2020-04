Les joueurs de la NBA peuvent reprendre l’entraînement à partir du 1er mai

Les joueurs de la NBA pourront retourner dans les installations d’entraînement de leurs équipes respectives à partir du vendredi 1er mai prochain, tant que leurs gouverneurs locaux n’imposeront pas d’arrêté interdisant le retour des activités. Une source anonyme a révélé que tous les exercices effectués seront volontaires et limités à des séances individuelles. Les directives de la ligue américaine de basket-ball sur la reprise des activités n’ont pas encore été officiellement publiées.

Mais comme certains États et municipalités ont commencé à assouplir les restrictions sur les mesures d’isolement social, la NBA a décidé qu’il était temps de laisser les joueurs retourner aux tribunaux pour s’entraîner, même de manière limitée. La Géorgie et l’Oklahoma font partie des États qui ont autorisé la réouverture de certaines entreprises et certaines villes de Floride devraient assouplir leurs politiques de détachement social dans les prochains jours, même si les autorités sanitaires indiquent que ces mesures sont prises très rapidement. .

State Farm Arena, domicile des Hawks d’Atlanta, en Géorgie.

Photo: Lecture / Youtube / Estadão

Pour les équipes situées dans des villes dont les règles de confinement ne permettent toujours pas de reprendre l’entraînement, la NBA a indiqué qu’elle s’efforcerait de trouver des “dispositions alternatives”.

La reprise éventuelle des activités sur le terrain ne signifie pas que la reprise des matchs est imminente. Pourtant, la décision de laisser les équipes retourner dans leurs installations est une étape importante, car de nombreux joueurs de la NBA ont déclaré qu’ils n’avaient même pas accès à un panier depuis que la ligue a ordonné aux équipes de fermer leurs installations le 19 mars.

L’ailier de Miami Heat, Jimmy Butler, a envoyé des paniers à ses coéquipiers plus tôt ce mois-ci, mais certains autres athlètes ont déclaré qu’ils n’avaient pas touché un ballon de basket pendant la période de confinement. Pour l’instant, rien n’indique quand toutes les équipes pourront reprendre le travail.

REPRISE DE LA SAISON

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré à plusieurs reprises que la ligue ne s’attend pas à pouvoir décider avant mai au moins si la reprise de la compétition est possible. La saison régulière se terminerait le 15 avril et les éliminatoires commenceraient le 18.

La NBA a suspendu la saison le 11 mars après que Rudy Gobert, pivot français de l’Utah Jazz, ait été le premier athlète de la ligue à être testé positif pour le nouveau coronavirus. Plus tard, d’autres joueurs, entraîneurs et managers ont également été diagnostiqués avec le covid-19.

Quelques jours après la fin du match, la NBA a ordonné aux équipes de fermer leurs installations, estimant que l’ordre devait être respecté en raison du “développement rapide du coronavirus”, en suivant les instructions des autorités sanitaires pour “minimiser la propagation du virus”. .

L’Université Johns Hopkins, qui suit le nombre de personnes affectées par covid-19 sur la base de données officielles du gouvernement, a souligné qu’il y avait plus de 900 000 personnes infectées aux États-Unis, avec environ 54 000 décès. Dans le monde, il y a près de 3 millions de cas de coronavirus et le nombre de décès dus à la maladie a déjà dépassé 200 000. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré qu ‘”il n’y a actuellement aucune preuve” que les personnes qui se sont remises du virus ne peuvent pas retomber malades.

