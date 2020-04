Les Latino-Américains à risque accru de COVID-19 en raison d’une mauvaise alimentation

COVID-19 se présente comme une menace pour les systèmes de santé et la santé de la population, déjà à risque de maladies chroniques

La population avec insécurité alimentaire dans Amérique latine est plus vulnérable aux complications de coronavirus, surtout si vous souffrez de pathologies préexistantes et que vous n’avez pas une alimentation saine car votre système immunitaire est généralement plus faible.

Avec des millions d’habitants de la région avec des maladies comme obésité, en surpoids, le diabète, hypertension y fumerle COVID-19 Il est présenté comme une réelle menace pour les systèmes de santé et la santé de la population, déjà menacée par les conditions précitées.

Pour le représentant au Mexique de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Lina Pohl, “Une bonne nutrition est la première défense contre la maladie.”

“Le maintien d’une alimentation saine est un élément important pour aider le système immunitaire, le rendre fort et empêcher le COVID-19 de se développer davantage”, a déclaré Pohl à Efe.

La difficulté est d’atteindre ces objectifs face à l’isolement forcé, au manque de ressources, aux conditions préexistantes et aux niveaux d’inégalité en Amérique latine et dans d’autres parties du monde.

Pour le représentant de la FAO, le fait qu’au Mexique une grande partie de la population souffre de certaines pathologies est un grand inconvénient car la pandémie a démontré, avec des données d’autres pays, «qu’il y aura un impact plus important là où les taux de surpoids et d’obésité sont élevé comme le Mexique ou le Chili et d’autres pays. “

Il a précisé que ces maladies “rendent la personne plus vulnérable”, mais malgré les circonstances, Pohl estime que cette étape sanitaire que connaît le monde “est un grand moment de réflexion pour adopter une bonne nutrition”.

Il a également souligné que le manque de ressources ne doit pas être utilisé comme excuse pour une bonne alimentation.

Une mauvaise alimentation est également un problème

L’insécurité alimentaire fait référence non seulement au manque d’accès à des aliments sains, mais également à un meilleur accès aux aliments ultra-transformés, qui sont à l’origine de maladies telles que l’obésité, le diabète et d’autres maladies non transmissibles.

“Avoir un régime à base de ces produits endommage nos organes, il y a une inflammation et affaiblit notre système immunitaire”, a expliqué à Efe l’enseignante Paulina Magaña, chercheuse en santé alimentaire de l’organisation El Poder del Consumidor .

La OPS a averti dans son rapport “Aliments et boissons ultra-transformés en Amérique latine” que la vente de ces produits a augmenté de 8,3% entre 2009 et 2014, et il a été estimé qu’en 2019, elle augmenterait de 9,2%.

Les pays avec les ventes les plus élevées de ces aliments étaient Chili (552 kcal par habitant / jour), Mexique (522 kcal) et Argentine (461 kcal), suivi de Le Brésil (405 kcal) et Venezuela (388 kcal).

Magaña a souligné que cela explique pourquoi dans des pays comme Mexique COVID-19 il a touché plus de personnes en âge de produire.

“Nous avons 96 millions de Mexicains qui souffrent d’obésité, 15 millions sont diabétiques, ce qui rend notre population plus vulnérable”, a-t-il déclaré.

En accord avec cela, Pohl a déclaré que dans la région “les gens préfèrent acheter une boisson gazeuse plutôt que des fruits ou des légumes qui dans ces pays sont accessibles à tous”.

C’est pourquoi il a estimé que “le moment était venu d’arrêter de dépenser pour des aliments ultra-transformés qui ne nous aident pas et ne nous aideront pas” pour faire face à la maladie.

Magaña Il a déclaré que face à la pandémie, de nombreuses personnes ont choisi de faire des achats de panique et ont une préférence pour l’achat d’aliments ultra-transformés pouvant être réfrigérés, ce qui ne garantit pas une bonne alimentation.

“Ils ont tendance à acheter ces aliments comme desserts, boissons sucrées, mais il y en a beaucoup avec lesquels les gens souffrent d’anxiété élevée”, a-t-il déclaré.

Il a indiqué que c’est à ce moment où il faut penser à consommer de manière responsable des aliments, consommer des fruits et légumes et généralement des aliments plus naturels “non seulement pour avoir une bonne alimentation mais pour renforcer le système immunitaire”, a-t-il expliqué.

Les aliments ne préviennent pas l’infection par COVID-19

Les deux experts ont estimé qu’il était important de souligner que jusqu’à présent, “aucun aliment ou complément alimentaire ne peut empêcher l’infection au COVID-19”.

Ils ont déclaré que de nombreuses fausses nouvelles et idées circulent sur Internet, telles que “si vous prenez trop de citron ou d’orange, de vitamine C ou de certains compléments alimentaires, vous pouvez prévenir cette maladie, mais jusqu’à présent, aucune information scientifique ou technique validée ne l’indique.”

Magaña Il a renforcé cela en soulignant que bien que la nourriture soit importante, il est également essentiel de suivre les recommandations des autorités sanitaires pour éviter la contagion.

Avec des informations de l’EFE