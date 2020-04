Les masques en tissu sont-ils bons pour le Covid-19?

L’OMS n’a pas suffisamment d’études pour recommander ou ne pas recommander les protège-dents en tissu.

Regeneration, 26 avril 2020. L’un des ustensiles les plus utilisés pour prévenir les contagions de la pandémie de Covid-19 a été l’utilisation de masques faciaux.

Pour cette même raison, ceux-ci ont commencé à être rares et à augmenter leur coût, c’est pourquoi de nombreuses personnes ont décidé d’utiliser des bouchons en tissu.

Mais l’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’a pas rendu compte de l’utilisation de masques non médicaux, faits d’autres matériaux comme le coton ou le tissu.

Mais ces matériaux utilisés pour les couvercles buccaux n’ont pas été bien évalués, il n’y a donc aucune preuve pour recommander ou non leur utilisation.

Cependant, le Center for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis a révélé l’existence de masques buccaux en tissu pouvant être créés avec un foulard et un filtre à café.

Mais malheureusement, les premiers ont obtenu un résultat moche dans le soin de notre santé comme les foulards.

Mais les filtres à air HEPA et les sacs sous vide ont obtenu d’excellents résultats. Identique aux taies d’oreiller de 600 fils et aux tissus de flanelle.