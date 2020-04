Les mesures étatiques contre le coronavirus ne sont pas suffisantes ou coordonnées

Malgré le fait que certaines institutions publiques aient pris des mesures préventives face à la pandémie de coronavirus, qui a officiellement fait trois morts dans le pays à ce jour, cela ne suffit pas, selon certains spécialistes consultés.

“Je pense que toute mesure mise en œuvre par le gouvernement est une mesure qui doit être célébrée et soutenue car il vaut mieux tard que jamais. Prendre des mesures de distanciation sociale ou des mesures visant à réduire la transmission de l’infection et en faveur de la protection de la population est bon, cependant, il y a un problème, car ce sont des mesures isolées, qui ne sont pas coordonnées, chacun prend sa propre mesure, Il n’y a pas de politique officielle orientée par le gouvernement “, a déclaré le Dr Carlos Quant, spécialiste des maladies infectieuses.

“Nous savons tous que certaines activités sont fondamentales, telles que l’éloignement social, le lavage des mains et l’utilisation de masques, comme le personnel de santé. C’est quelque chose qui est nécessaire, c’est l’un des facteurs qui doit être développé à partir du gouvernement », a-t-il ajouté.

Depuis la semaine dernière, la Cour suprême de justice a pris des mesures de protection contre un éventuel cas de coronavirus, d’autres institutions publiques ont emboîté le pas.

Pour le Dr Greta Solís, président de l’Association médicale nicaraguayenne (AMN) “en tant que médecins, nous serons heureux tant que des mesures préventives seront prises, l’important est qu’il y ait une prise de conscience de cette maladie telle que Covid-19, qui est dangereuse”.

Les mesures qui aident ne sont pas internes

La police nationale a également commencé à prendre des mesures telles que la prise de température au moyen du thermomètre numérique infrarouge, à la fois pour le personnel des différents districts de police et pour les visiteurs et dans le registre public des biens, l’installation de cabines de désinfection a également été observée, quelque chose cela au cours des semaines précédentes ne s’est pas produit.

«Je ne pense pas qu’au Nicaragua nous sommes très différents de ce qui se passe dans le reste de l’Amérique centrale. Il y a peut-être certains facteurs qui contribuent au fait que nous n’avons pas cette explosion comme cela a été vu dans d’autres endroits, comme la fermeture des frontières, ce que le pays n’a pas fait, mais les pays voisins l’ont fait, le faible afflux de voyageurs, car bien que le vols internationaux certaines compagnies aériennes ont cessé de venir au Nicaragua. Dans une certaine mesure, cela a contribué au fait que nous n’avons pas un afflux important de patients infectés comme cela s’est produit au Panama, à New York ou en République dominicaine, mais il pourrait y avoir une augmentation significative que l’OMS a indiquée dans les prochains mois “, a ajouté Quant.

Ce matin, sur la route panaméricaine, un camion transportait quatre cabines de désinfection que le gouvernement installe dans les institutions. LA PRESSE / ROBERTO FONSECA.

La population se protège

Un autre facteur important que les spécialistes soulignent pour contenir un peu la contagion a été l’autoprotection de la population contre son domicile.

“De plus, les gens ont pris des mesures d’autosoins, de distanciation sociale et cela a contribué à la rareté des cas”, explique le Dr Quant.

Pendant ce temps, le Dr Solís a assuré que «même sans être guidée, la population s’est défendue, s’est protégée et c’est bien. Cela a probablement aussi aidé et cela aidera les mesures préventives que le gouvernement prend tard ou non, l’important est de les prendre. “

Quant a conclu en disant que bien que ces mesures soient un peu en retard, il est important que le gouvernement commence à les adopter maintenant. «Peut-être que la transmission communautaire ne sera pas empêchée, mais il est très probable qu’avec des mesures appropriées et si elle se concentre sur les endroits où il y a des foyers d’infection et que le suivi se fait par échantillonnage et que les tests sont augmentés pour identifier les cas Dès que possible – même tard – des mesures peuvent être prises qui peuvent ralentir la progression des infections, des hospitalisations et des décès dans le pays », a-t-il expliqué.