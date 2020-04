Les partisans de Bolonaro protestent contre Maia et Witzel à Rio

Un groupe de dizaines de partisans du président Jair Twitter a désobéi aux décrets de l’Etat et de la municipalité de Rio pour protester ce dimanche matin (26). Les manifestants – la plupart sans masque – se sont rassemblés à la porte du bâtiment où vit le maire, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Le député est cependant à Brasilia.

Les partisans du président de la République, Jair Bolsonaro

L’obligation de porter un masque a été déterminée par décret du maire Marcelo Crivella, l’allié de Bolsonaro, il y a huit jours. Une autre désobéissance des participants à l’acte s’est produite au niveau de l’État, car ils se sont rendus sur le sable de la plage de São Conrado, au sud de la capitale de Rio de Janeiro, et ont étendu une bande avec les mots Maia dans la prison. Le décret du gouverneur Wilson Witzel interdit de séjourner sur les plages de l’État.

Witzel était également la cible de la manifestation. Il est l’un des gouverneurs les plus attaqués par le président et ses partisans. Sur Twitter, les bolsonaristas qui étaient sur le front de mer ce matin ont publié des messages avec les hashtags #ForaMaia et #ForaWitzel.

Les manifestants critiquent les mesures d’isolement social imposées pendant la pandémie de coronavirus. Dans une vidéo, un jeune homme sans masque dit que Maia doit “écouter les gens”, “qu’elle veut retourner au travail”.

Dans une autre publication, un homme – celui-ci portant un masque aux couleurs du drapeau brésilien – affirme qu’il “touche à la terreur” à la porte du bâtiment du député.

Sur Twitter, le hashtag #MaiaTemQueExit est parmi les sujets les plus discutés au Brésil. À 13 h 30, environ 420 000 messages contenant la phrase avaient déjà été rédigés.

Recherchée, la police militaire a signalé que des équipes du 23e bataillon (Leblon) “accompagnent une agglomération de personnes” qui se déroule à São Conrado. “La route a été fermée sur place, et l’acte est toujours pacifique jusqu’à présent.”

