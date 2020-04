Les pays asiatiques se préparent à contenir une deuxième vague de coronavirus

Selon l’avis de diverses autorités sanitaires en Chine et dans d’autres pays asiatiques, une deuxième vague d’infections est attendue d’août à novembre. Le coronavirus a jusqu’à présent infecté plus de 2 millions de personnes. Les cas asymptomatiques révèlent que la transmission, involontaire et par inadvertance, est l’un des plus gros problèmes pour arrêter la pandémie à laquelle le monde est confronté.

Une deuxième vague d’infections au COVID-19 attendue en Chine

Pékin, la capitale de la Chine, risque une deuxième vague d’infections en novembre, selon divers chercheurs du pays asiatique, où il y a eu jusqu’à présent 83 355 cas de coronavirus.

Selon une publication du Lancet Public Health Journal, les restrictions extrêmes imposées à Wuhan ont aidé à contrôler l’épidémie, mais la levée des mesures a révélé de nouveaux cas et une nouvelle vague d’infections est attendue en août.

Hong Kong, l’une des premières villes avec le plus d’infections, n’a jamais institué de fermeture complète. Au début de la pandémie, il avait un maximum de 11 cas par jour, mais maintenant le nombre est régulièrement supérieur à 50 et une stricte quarantaine a été décrétée.

Confinement du COVID-19 dans les pays asiatiques

La Corée du Sud a tenu ses élections au milieu d’une pandémie, avec 10 591 cas de coronavirus. Les citoyens se sont rendus aux urnes avec un masque pour le vote. En Inde, il y a eu des protestations contre l’internement, mais il s’est propagé, en réponse à une augmentation du nombre de personnes infectées, qui a atteint 11 555.

Singapour est considérée comme un exemple pour ses mesures de sécurité et a imposé des amendes et des peines de prison aux citoyens qui ne respectent pas les mesures d’isolement. Cependant, En confinement strict, il y a eu plus de 1 000 cas confirmés et 4 décès.

Le cas du Japon

Au Japon, les signalements de personnes infectées ont progressivement augmenté. Tokyo a eu un record d’infections en seulement 4 jourset les mesures de confinement imposées par les autorités restent laxistes.

Fin février, la ville de Hokkaido est devenue la première ville du Japon à déclarer l’état d’urgence. Mais aujourd’hui, 26 jours après la levée des mesures, l’ensemble des mesures d’isolement a dû être repris. Jeudi, l’état d’urgence nationale a été déclaré.

Comme le pensent les chercheurs et les analystes, la situation d’urgence actuelle pour le coronavirus ne passera pas bientôt. Il est essentiel que tous les pays prennent des mesures strictes, qui seront essentielles pour réduire et mettre fin à la pandémie de COVID-19.

