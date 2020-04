Les PDG mondiaux voient une récession en forme de U due au coronavirus, selon une étude

Les chefs d’entreprise mondiaux se préparent à une récession en forme de U en raison de l’impact du coronavirus, et beaucoup craignent que leurs entreprises ne survivent pas à la pandémie, a révélé mercredi une enquête auprès de milliers de PDG.

La pandémie qui a balayé le monde a déjà tué près de 180 000 personnes, renversé les marchés financiers et pourrait déclencher le pire effondrement économique depuis la Grande Dépression des années 1930.

Environ 60% des PDG se préparent à une reprise en U – une longue période entre récession et reprise – contre 22% qui prédisent une double récession, selon une enquête menée entre 15 et 19 Avril avec 3 534 cadres de 109 pays à travers YPO, un réseau de leadership d’entreprise.

L’enquête a révélé que 11% des PDG considèrent le coronavirus comme un risque pour la survie de leur entreprise, tandis que 40% disent que la pandémie constitue une menace sérieuse.

“Nous n’avons pas connu de crise comme celle-ci depuis plus de cent ans, et certains noms familiers ne survivront pas”, a déclaré Glenn Keys, directeur général d’Aspen Medical, une société de soins de santé basée à Sydney et membre de YPO.

Les chefs d’entreprise des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration étaient les plus vulnérables, 41% des dirigeants déclarant que leurs entreprises risquaient de ne pas survivre, tandis que 30% dans l’aviation et 19% dans les ventes en gros et au détail craignaient de faire faillite, a-t-il révélé. la recherche.

Certains bénéficiaires, avec 10% des chefs de file de la vente au détail et de la vente en gros dans l’industrie, ainsi que des chefs d’entreprises agricoles, industrielles, minières et de services publics, ont signalé un impact positif sur leurs revenus.

Cependant, la plupart des cadres s’attendent à ce que les choses empirent avant de s’améliorer.

Près des deux tiers des PDG s’attendent à ce que l’impact négatif sur les résultats se poursuive pendant plus d’un an, tandis qu’un quart s’attendent à une baisse de plus de 20% de leurs effectifs en un an.

