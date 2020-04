Les personnes atteintes de diabète courent un risque accru de complications liées au coronavirus – . Miami (51)

Selon les médecins, les personnes atteintes de diabète courent un risque accru de souffrir des pires complications du coronavirus.

“Quand ils contractent ce virus et que leurs conditions médicales ne sont pas bien contrôlées, car le corps est déjà désavantagé lorsqu’il s’agit de lutter contre le virus, ils ont donc tendance à subir des conséquences plus graves”, explique le Dr Elizabeth Vilches de Chen Medical. Centre.

Face à la menace de la gravité, la prévention prévaut. “Tout diabétique s’il garde un bon contrôle du sucre et des fluctuations du sucre, qu’elles soient élevées ou faibles, peut éviter de souffrir des complications que peut provoquer le coronavirus”, explique le médecin.

L’une des principales complications est l’insuffisance respiratoire, qui menace la vie de beaucoup de ceux qui souffrent du coronavirus. Et récemment, une autre complication a été ajoutée à la liste.

“Comme nous assistons à un état d’hyper coagulation, ce qui signifie que les patients sont plus à risque d’avoir des caillots sanguins qui peuvent également provoquer un accident vasculaire cérébral, une embolie pulmonaire et des caillots sanguins dans les jambes”, conseille Vilches.

Ces caillots sanguins dans les jambes pourraient être à l’origine d’amputations, en particulier chez les diabétiques qui ont des problèmes de circulation dans les bras et les jambes.

“En nous concentrant sur le contrôle du sucre, en prenant nos médicaments, en suivant un régime restreint, nous éviterons les fluctuations du sucre et en même temps les complications du coronavirus si nous tombons malades.”

Le taux de mortalité est le plus élevé selon le sexe, selon cette étude.

En plus de prendre soin de leur état et du côté fréquent des mains, les médecins recommandent aux diabétiques d’utiliser les masques en présence d’autres personnes et de maintenir une distance sociale.

Le Dr Elizabeth Vilches du Chen Medical Center, assure qu’ils devraient «éviter de quitter leur domicile, car malheureusement avec ce virus nous n’avons toujours pas de remède, nous n’avons toujours pas de vaccin, et bien que le gouvernement l’ouvre déjà, cela ne signifie pas que nous sommes hors de les zones dangereuses ».

Une autre recommandation est d’être en communication avec votre médecin traitant, assurez-vous d’avoir les médicaments et le matériel dont vous avez besoin pour surveiller votre glycémie.

.