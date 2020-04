Les plages de Miami Beach resteront fermées jusqu’en juin – . Miami (51)

MIAMI.- Le maire de Miami Beach, Dan Gelber, a indiqué que la fermeture des plages de cette ville touristique durera jusqu’en juin, car l’application de la distance sociale que COVID-19 exige sera un “cauchemar” pour les “millions” de les gens qui viennent à eux.

“Si nous ouvrons, il est certain que des milliers de personnes afflueront vers nos kilomètres de plages ouvertes à South Beach et North Beach et n’importe où entre les deux, il y aura des jeunes en vacances permanentes et des gens qui voudront sortir”, a-t-il déclaré dans une vidéo envoyée aux résidents. de Miami Beach.

Cette ville fait partie de Miami-Dade, le comté le plus touché par la pandémie avec 11 351 cas sur plus de 31 538 dans cet État américain, selon le Florida Department of Health.

“L’application de certaines limites d’utilisation serait un cauchemar. Désolé, nous devrons nous passer de l’accès à la plage dans un proche avenir”, a déclaré Gelber, notant qu’il ne voyait pas la possibilité de le faire avant juin.

Le maire a exhorté les habitants à faire preuve de prudence en raison des “millions de personnes” qui affluent vers ses plages, qui “n’étaient pas destinées” à l’éloignement social nécessaire pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus.

Des vidéos et des photos d’étudiants profitant des plages de Floride pendant la semaine de relâche de mars sont devenues virales et ont provoqué l’indignation aux États-Unis alors que les cas de coronavirus montaient en flèche.

Les plages ont fermé sous pression, mais certaines ont été ouvertes, en particulier dans le nord de la Floride où moins de cas ont été signalés, comme cela s’est produit à Jacksonville.

Le 17 avril, le gouvernement de Jacksonville a autorisé la réouverture des plages avec restrictions, mais en quelques heures, les vidéos et les photos ont montré une foule de visiteurs et le non-respect de la distance.

Gelber a déclaré que Miami Beach n’allait pas être un autre Jacksonville.

“L’ouverture complète des plages sera difficile pendant un certain temps car le volume de visiteurs est trop dangereux”, a-t-il déclaré.

Cependant, il a annoncé que cette semaine, il y aura une diminution des restrictions sur les parcs, les marinas et les terrains de golf, mais pas pour les sports d’équipe.

.