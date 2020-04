«Les polémiques avec la Chine ne sont pas intelligentes», déclare le leader du front agricole

Pour Alceu Moreira, président du Front parlementaire de l’agriculture, les provocations peuvent nuire aux relations du Brésil avec la Chine

Francisco Carlos de Assis

Le président de Front parlementaire de l’agriculture (FPA), adjoint Alceu Moreira (MDB-RS), a déclaré dimanche 19, que les récentes controverses avec la Chine ne sont pas intelligentes. Pour le député, les controverses générées peuvent, oui, nuire aux relations entre le Brésil et la Chine.

Il a fait ces commentaires sans mentionner les noms du député fédéral et fils du président, Eduardo Bolsonaro, et du ministre de l’Éducation, Abraham Weintraub, qui a récemment fait des déclarations controversées sur la Chine et le peuple chinois, qui a reçu des réponses sévères de l’ambassade de Chine dans le pays.

“Lorsque le nombre de personnes ignorantes est élevé, les gens parlent avec conviction que les intérêts entre les deux pays sont si grands que les critiques à l’encontre de la Chine deviennent petites”, a déclaré le vice-président de la FPA.

Pour Moreira, les gens ont droit à la liberté d’expression, de dire ce qu’ils veulent et que l’ambassadeur chinois, Yang Wanming répond comme il l’entend. Cependant, selon le député, ces controverses sont néfastes. “Ce n’est pas intelligent”, a déclaré Moreira. “Je veux dire que ce n’est pas intelligent. Le non-sens n’a pas la longueur du nom de famille de ceux qui le produisent. Ça continue d’être un non-sens”, a critiqué le député.

