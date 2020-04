Les premiers décès de coronavirus aux États-Unis survenu plus tôt que prévu

Comment se déroule le décompte de l’Université Johns Hopkins? 1:34

(.) – De nouveaux résultats d’autopsie révèlent que deux personnes en Californie sont décédées des coronavirus au début et à la mi-février, c’est-à-dire jusqu’à trois semaines avant le premier décès connu de covid-19 aux États-Unis.

Ces décès sont désormais confirmés comme les deux premiers aux États-Unis. attribué au nouveau coronavirus, une évolution qui semble changer la compréhension de combien de temps avant la propagation du virus dans le pays, ont déclaré mercredi des experts en santé à ..

Les décès, enregistrés dans le comté de Santa Clara, dans le nord de la Californie, se sont produits les 6 et 17 février, a indiqué mardi le comté dans un communiqué de presse.

Le premier décès de coronavirus connu jusqu’à présent, avant les résultats de l’autopsie, a eu lieu le 29 février à Kirkland, Washington.

Chronologie

• 31 décembre 2019: La Chine signale une série de mystérieux cas de pneumonie à l’Organisation mondiale de la santé.

• 7 janvier 2020: La Chine signale que les cas ont été causés par un nouveau coronavirus.

• 17 janvier: Les États-Unis commencent à mettre en place des contrôles dans certains aéroports pour vérifier si les passagers présentent des symptômes.

• 21 janvier: Le premier cas de coronavirus aux États-Unis est confirmé, c’est dans l’État de Washington.

• 31 janvier: Les États-Unis indiquent qu’ils interdiront l’entrée aux étrangers qui se sont rendus en Chine au cours des 14 derniers jours.

• 6 février: une personne du comté de Santa Clara, en Californie, décède d’un coronavirus. La relation entre ce décès et le Covid-19 n’a été confirmée que jusqu’au 21 avril.

• 17 février: une deuxième personne du comté de Santa Clara décède d’un coronavirus. Cependant, cela n’est confirmé que jusqu’au 21 avril.

• 26 février: CDC annonce ce qui serait alors le premier cas possible de propagation communautaire aux États-Unis, en Californie.

• 29 février: Un patient décède d’un coronavirus dans l’État de Washington, on a donc pensé qu’il s’agissait du premier décès par coronavirus dans le pays.

Cas en Californie sans rapport avec un voyage en Chine

Les deux personnes décédées en Californie n’avaient aucun antécédent de voyage en Chine ou ailleurs où elles auraient été exposées au virus, a déclaré le Dr Sara Cody, médecin-chef du comté, au New York Times. Ils auraient contracté le virus grâce à la propagation dans la communauté, a ajouté le responsable.

“C’est une découverte très importante”, a déclaré mercredi le Dr Ashish K. Jha, directeur du Harvard Institute of Global Health, sur le programme “New Day” de ..

«Quelqu’un qui est décédé le 6 février a probablement contracté ce virus au début ou à la mi-janvier. Cela prend au moins deux à trois semaines à partir du moment où le virus se propage et en meurt “, a-t-il expliqué.

S’ils n’ont pas attrapé de coronavirus lors de voyages à l’étranger, c’est également important, a déclaré Jha. “Cela signifie qu’il y avait une communauté en Californie à la mi-janvier, sinon plus tôt”, a conclu Jha.

“Nous devons vraiment revenir en arrière, voir beaucoup plus de cas depuis janvier, y compris décembre, et essayer de résoudre la première fois que nous avons rencontré ce virus aux États-Unis”, a-t-il ajouté.

Le CDC a confirmé que les échantillons de tissus étaient positifs

Le médecin légiste du comté de Santa Clara a effectué des autopsies sur les autopsies de deux personnes décédées à leur domicile les 6 et 17 février, puis a envoyé des échantillons aux Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Anglais), a annoncé mardi le comté.

Le même jour, le CDC a confirmé que les échantillons de tissus étaient positifs pour le coronavirus, ont ajouté les autorités de Santa Clara.

Un troisième décès a également été confirmé début mars, lié au virus, selon le communiqué.

Selon le comté, les tests de dépistage du virus au moment des décès étaient très limités: ils étaient généralement limités aux personnes ayant des antécédents de voyage connus et cherchant un traitement pour certains symptômes, et n’étaient disponibles que via le CDC.

Aucun autre détail sur les victimes n’a été fourni.

Le comté a noté que plus de décès sont enquêtés dans sa région, plus de cas liés au virus devraient être confirmés.

Le Dr Colleen Kraft, directrice médicale associée de l’hôpital universitaire Emory à Atlanta, a convenu avec Jha de l’importance de l’annonce.

“Cela signifie également que beaucoup plus de personnes ont souffert de cette maladie – probablement asymptomatique ou légèrement malade – que nous ne le pensions auparavant”, a déclaré Kraft mercredi.

Études: beaucoup plus de personnes pourraient être infectées en Californie

Les nouvelles concernant les deux décès en février s’ajoutent aux preuves qui suggèrent non seulement que le coronavirus s’est peut-être propagé aux États-Unis plus tôt qu’on ne le pensait, mais également qu’il pourrait y avoir une sous-déclaration importante des cas et des décomptes Pays.

Jusqu’à présent, deux études impliquant des tests d’anticorps sanguins, menées en Californie – l’une dans le comté de Los Angeles et l’autre dans le comté de Santa Clara – ont suggéré que le nombre de personnes déjà infectées était des dizaines de fois. supérieur à celui officiellement annoncé.

Les deux études sont en cours et n’ont pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs. Des résultats préliminaires ont été annoncés ces derniers jours.

Pourtant, la recherche estime que seules de petites parties de la population du comté ont des anticorps.

L’étude du comté de Los Angeles a calculé qu’entre 2,8% et 5,6% de la population (entre 221 000 et 442 000 personnes) avaient des anticorps covid-19, selon des tests effectués en voiture du 10 au 11 avril. . Ce serait 28 à 55 fois le nombre de cas enregistrés à l’époque par les autorités du comté.

Dans le comté de Santa Clara, l’étude a estimé qu’entre 2,49% et 4,16% des personnes y avaient été infectées par covid-19 au 1er avril. Cela représente entre 48 000 et 81 000 personnes; et environ 50 à 85 fois les cas enregistrés par les fonctionnaires du comté à cette date.

Des efforts similaires visant à estimer la prévalence locale des anticorps ont été lancés dans des endroits comme le comté de Miami-Dade, en Floride; Comté de San Miguel, Colorado; et New York.

Les experts disent que ces études pourraient aider à améliorer les projections et les schémas de la maladie, donnant ainsi une idée plus réaliste de la gravité réelle du virus.

Christina Maxouris de . et Michael Nedelman ont tous deux contribué à ce rapport.

