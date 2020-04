Les principaux gestionnaires d’actifs rejettent la proposition de restructuration de la dette argentine

Un groupe des principaux créanciers argentins a rejeté la proposition du gouvernement de restructurer 66,2 milliards de dollars de sa dette liée aux lois étrangères, affirmant qu’elle avait infligé des souffrances financières injustes aux détenteurs d’obligations internationales.

L’Argentine a présenté sa proposition à la fin de la semaine dernière, prévoyant une période de grâce de trois ans, d’importantes coupures de coupons et une légère réduction de capital, qui fourniraient à la nation sud-américaine un allègement d’environ 41,5 milliards de dollars .

Le pays producteur de céréales, qui a traversé une récession et une crise de la dette croissante, a maintenu son intention de trouver une voie amicale avec les créanciers, bien que cela soit loin d’être simple.

Le groupe de créanciers formé par certains des plus grands gestionnaires d’actifs au monde a déclaré dans un communiqué qu’il comprenait les différents chocs économiques et politiques auxquels le pays est confronté.

“Malheureusement, malgré les efforts du groupe et des autres parties prenantes, les propositions contenues dans le communiqué de presse récemment publié ne sont pas celles que le groupe peut ou soutiendra”, indique le communiqué.

“Le groupe estime que toutes les parties créancières en Argentine devront contribuer à une solution qui place l’Argentine sur la voie d’une croissance durable et de la stabilité financière.”

Les propositions du pays “cherchent à placer une part disproportionnée des efforts d’ajustement à long terme de l’Argentine sur les épaules des obligataires internationaux”, indique le communiqué.

Les membres du groupe sont AllianceBernstein, Amundi Asset Management, Ashmore, BlackRock Financial Management, BlueBay Asset Management, Fidelity Management & Research et T. Rowe Price Associates. Son conseiller juridique est White & Case.

Ensemble, ses membres détiennent plus de 25% des obligations de l’Argentine après 2016 et plus de 15% des obligations dites de change, émises lors des dernières restructurations de dette, a-t-il ajouté.

Ses membres sont prêts à poursuivre les négociations, selon le communiqué, ajoutant qu’ils étaient convaincus qu’une solution pourrait être trouvée impliquant le Fonds monétaire international, ainsi que d’autres créanciers des secteurs privé et officiel.

Plus tôt lundi, un autre groupe de créanciers avait également rejeté la proposition de réforme de la dette de l’Argentine. Le Comité des créanciers de l’Argentine, qui comprend le spécialiste des marchés émergents Greylock Capital et dit qu’il représente un groupe diversifié d’investisseurs internationaux, a déclaré qu’il ne pouvait pas soutenir la proposition.



