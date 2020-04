Les prix des gants, masques et gel d’alcool augmentent, mais la demande reste élevée

Le coronavirus, également connu sous le nom de piqûres Covid-19, est répandu dans le monde entier. Après les morts massives, la peur de la contagion s’empare de la population, ce qui intensifie ses mesures afin de prévenir la propagation du virus.

Ce dimanche, le ministère de la Santé (Minsa) a signalé le treizième cas positif de nouveau coronavirus (Covid-19) au Nicaragua. Tel que détaillé par le Minsa, il s’agit d’un homme de 57 ans, “délicat mais stable”. Il avait “des contacts avec d’autres nationalités”, alors l’entité sanitaire officielle enregistre actuellement trois cas actifs et insiste sur le fait “qu’il n’y a pas de transmission locale”.

Pendant ce temps, la demande de produits d’hygiène, tels que des masques, du gel d’alcool et des gants pour prévenir le virus, continue d’être très demandée dans les pharmacies et les marchés du pays.

Dissireth Raudez, dentiste et propriétaire de Farmacia Raudez, à Carretera Norte, a déclaré que depuis que la nouvelle du coronavirus a commencé à se propager et que le premier cas au Nicaragua a été publié, tous les prix d’hygiène liés à la prévention de la 19 ont été abattus, mais cela n’a pas empêché leur pénurie. .

«Nous n’avons pas de masques dans tout le pays. C’est super rare et super cher. Par exemple, une boîte de masques N-95 coûte 2500 cordobas pour 10 unités, ils coûtent 250 unités de masque, mais c’est pour la protection du médecin et ils sont super bons pour la population, mais l’argent n’est pas à portée de main de tous”.

Selon le spécialiste, le gel d’alcool a également disparu au cours des premiers mois, mais en ce moment, il y a eu peu d’approvisionnement. «Mais c’est aussi très limité, les prix ont complètement augmenté, ça valait un litre de gel d’alcool jusqu’à 500 cordobas. À l’heure actuelle, vous pouvez trouver 150 córdobas un demi-litre, il est déjà plus accessible. Les gants valaient la boite de 50 gants à 5 dollars et pour l’instant ça coûte 13 dollars, ils ne sont pas à la portée de la population. Au moins, je ne vends pas de gants et de masques, car ils sont rares et chers “, a-t-il ajouté.

De même, il a déclaré que l’acétaminophène et l’azithromycine, qui sont les médicaments que ce pays considère comme curatifs pour les maladies respiratoires, étaient rares. «Dans ce pays, comme nous le savons tous, nous n’avons rien de curatif ou de préventif pour cette maladie. Personne ne dit rien, nous ne savons rien, nous avons fait des groupes dans les pharmacies pour voir si nous pouvons obtenir des masques, des gants, mais cela a été impossible. Aussi des groupes de dentistes, car nous sommes exposés au patient. Vous pouvez faire ce que vous pouvez, en utilisant des masques spéciaux et ils sont beaucoup plus chers, en nous couvrant de la tête, des mains, en utilisant de longues vestes “, a ajouté Raudez.

Produits rares et élevés

Tatyana Luna, propriétaire de Farmacia Vital, à Nindirí, Masaya, a déclaré que deux semaines avant l’annonce du coronavirus dans le pays, les gens étaient euphoriques et ont commencé à chercher plus de produits, les plus demandés étant le savon liquide et les masques. .

«Jusqu’à il y a environ trois semaines, ils ont commencé à chercher plus de gants et de gel d’alcool. Les gens en redemandaient. La demande était grande, les gens ont pris tous les masques, alors j’ai demandé aux distributeurs et mes trois distributeurs à Managua et celui que j’ai à Matagalpa étaient déjà complets, il n’y avait plus de masques, encore moins de gel alcool. La seule chose qu’il y avait était un alcool à partir de petites pailles et je n’avais aucun moyen d’en fournir », dit-il.

Luna commente qu’avant la libération du virus au Nicaragua, les masques avaient été donnés à 2 cordobas. «Ensuite, je l’ai donné à 2,50 cordobas, maintenant comme les grands distributeurs ne l’ont pas, j’ai dû chercher sur Facebook, et là je les ai. Ce sont des masques chirurgicaux, mais ils les donnent à 16-16,50 cordobas “, dit-il.

De même, il ajoute qu’après l’annonce des trois premiers cas, les gens ont cessé d’acheter et la demande a chuté. «Jusqu’à présent, les gens s’inquiètent déjà davantage. En deux semaines, j’ai vendu 120 à 140 bouteilles de gel d’alcool de 500 millilitres. Avant le coût était d’environ 80 cordobas, il en coûte maintenant 100. Les masques coûtaient 2,50, maintenant ils sont donnés à 18 cordobas, dans d’autres pharmacies, ils en valent 20-25. Les gants coûtaient 4,50 cordobas, maintenant je leur en donne 5,50 », dit-il.

Il ajoute qu’actuellement dans le pays il y a une pénurie de ces produits. «Les plus grands distributeurs de médicaments n’ont pas d’alcool en gel, d’alcool liquide. De plus, on ne trouve pas de thermomètres, de masques, il n’y a pas de paracétamol, il n’y a pas de chloroquine, le chlorure de sodium, qui est salin, est super rare. Il n’y a rien à voir avec les médicaments respiratoires. “

«Lorsque le virus a été découvert pour la première fois dans le pays, les gens ont également commencé à acheter d’autres types de médicaments qui faisaient généralement défaut en 2018, comme le Losartan. Tout ce qui a à voir avec l’hypertension, le diabète, ce genre de médicaments était rare, mais après cela, les gens ont cessé d’acheter. J’ai commencé à vendre des masques en tissu et cela a été bien reçu », dit-il.

Felipe Gurdián, affilié à l’Association pharmaceutique de Managua, a déclaré que les masques sont un peu rares, mais comme pour d’autres produits tels que le gel d’alcool, la situation est déjà en train de se normaliser. «Dans le cas d’Imfarsa et de Casa Sarria qui sont des distributeurs, ils n’apportent pas de masques. Le pharmacien occasionnel a en stock, mais ils sont assez chers. Nous devons donc essayer de les acheter afin de vendre aux gens, mais en soi, ce ne sont pas nous qui fixons les prix, mais les distributeurs “, a-t-il ajouté.

Les masques qu’ils proposent actuellement sont les masques à trois couches, avec élastique dans le casque antibruit, qui varient dans de nombreuses pharmacies entre 19 et 25 cordobas. “Le prix dépendra du prix auquel il est acheté, car pour le gel d’alcool, ils sont un peu bon marché, car (Laboratory) Ramos n’est plus distribué dans les pharmacies. Il y a comme trois distributeurs qui vendent déjà de l’alcool et Casa Pellas qui vend de l’alcool à friction “, a-t-il expliqué.

À propos des gants, il a mentionné qu’ils sont assez bon marché, à certains endroits, ils peuvent être trouvés à 5,50, 6,50, 7,50 cordobas, selon la façon dont ils sont achetés.

Comment ces produits se déplacent sur le marché oriental

Le savon liquide reste entre 30 et 40 cordobas selon la marque, l’alcool liquide coûtait 12 et coûte maintenant 25 cordobas.

José Zapata, distributeur de produits pharmaceutiques sur le marché oriental, a déclaré que la demande de gants, de masques et d’alcool reste élevée.

Le commerçant a déclaré que la vente de médicaments génériques avait diminué, il a donc été obligé d’ouvrir son magasin tous les deux jours. “Ma plus grande clientèle est venue m’acheter des médicaments en grande quantité pour les revendre chez eux, mais depuis le début du Covid-19 dans le pays, la vente de ces produits a diminué”, a expliqué Zapata.

Il a indiqué que les prix de ce type de produits restent élevés; la boîte qui contient 100 unités de masque son coût actuel est de 1 150 cordobas, c’est pourquoi de nombreux résidents ont choisi d’acheter des chiffons réutilisables.

Il a ajouté que les entreprises qui les distribuaient accordent la priorité à d’autres entreprises, telles que les supermarchés, réduisant ainsi l’offre à leurs anciens clients. Il a déclaré que l’un des aspects qui a retenu son attention est que les épiciers ont commencé à acheter principalement des boîtes de masques et de gants pour les revendre à la vente. «Ces produits sont devenus rares et chers. Beaucoup fabriquent même du gel alcool de manière artisanale, puis continuent à le vendre sur le marché », a-t-il ajouté.

L’avance du Covid-19 dans le monde

Des chercheurs de l’Université John Hopkins ont annoncé samedi que les 200 000 décès dans le monde causés par COVID-19 avaient été dépassés. Selon le décompte effectué par l’institution, sur la base des données des institutions spécialisées de chaque pays, le chiffre atteint 201 502 personnes décédées: 26 384 en Italie, 22 902 en Espagne, 22 245 en France, 20 319 au Royaume-Uni et 16 853 à New York. .

Le nombre global de personnes infectées confirmées est de 2 868 539 millions. L’Amérique latine et les Caraïbes ont dépassé 150 000 cas.