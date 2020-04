Les protège-dents n’aident pas à réduire les contagions: étude | Vidéo

Selon l’Institut national de santé publique, si 10 à 50% de la population utilisaient correctement le masque buccal, une réduction des infections de 20% serait estimée.

Pour que le le port d’un masque facial réduit le nombre d’infections, 10 à 50% de la population du pays devraient l’utiliser correctement et systématiquement, a déclaré le sous-secrétaire à la santé, Hugo López-Gatell.

Lors d’une conférence de presse, il a souligné que, selon une enquête de l’Institut national de santé publique, il a été conclu que les preuves scientifiques Il n’est pas concluant de soutenir l’utilisation par la population de masques buccaux pour diminuer le nombre d’infections par infection virale respiratoire.

Il a expliqué que selon l’étude Quick Review of the Use of Mouthguards in the Community Environment and Acute Respiratory Tract Infection, il suit:

• 4 à 6 revues systématiques n’ont trouvé aucune réduction de la contagion associée à l’utilisation de masques

• 6 études expérimentales n’ont trouvé aucune différence dans la probabilité de contagion associée à l’utilisation de masques

• Une seule étude a estimé une réduction de 20% dont 10 à 50% utilisent correctement le masque

«Ce n’est pas qu’il est mauvais ou nocif de porter un masque. Il y a un phénomène appelé compensation des risques, qui est que les gens peuvent se sentir protégés parce qu’ils ont le visage couvert de masques faciaux et ils commencent à diminuer leur attention d’autres mesures sanitaires, telles que le lavage des mains, la protection contre les éternuements, rester à la maison, ou gardez une distance saine. Si cela se produit, l’avantage possible de l’embout buccal pourrait être compensé par la diminution d’autres mesures.“Il a expliqué.

Il a ajouté qu’il n’est pas gênant que les autorités de l’État et de Mexico recommandent l’utilisation de masques faciaux, cependant, si, en étant attentifs à celles-ci, nous réduisions les autres mesures fondamentales d’atténuation de masse, ce serait gênant“Il a affirmé.

