Les salons funéraires du Mexique sont prêts à accueillir les cimetières pour la phase critique de la pandémie – . Dallas (39)

MEXIQUE – Les fossoyeurs creusent sans relâche et dans leur sillage se trouvent les tombes qu’ils préparent pour enterrer les morts et les prochaines victimes de COVID-19 à Tijuana.

La même chose se produit dans tout le pays, où la phase 3 de cette pandémie a été décrétée ce mardi.

“Nous sommes dans une phase de montée rapide où un grand nombre de cas de contagion, d’hospitalisations seront recherchés”, a indiqué le sous-secrétaire à la Santé, Hugo López-Gatell.

Dans le cadre de la préparation de ce qui pourrait arriver, les cimetières et les salons funéraires ont acheté suffisamment de fournitures et de cercueils pour fournir le service, ainsi que des gants, des masques, des combinaisons, des blouses et des désinfectants pour protéger leur personnel.

“Nous devons d’abord utiliser une paire de gants pour sortir l’équipement.”

En outre, ils ont formé leurs travailleurs à la manipulation et au traitement des corps infectés.

Les ambulanciers paramédicaux ont confirmé qu’elle avait des symptômes de coronavirus et l’ont emmenée à l’hôpital. Tout a été capturé par la caméra.

“Nous remettons le corps dans le sac, le désinfectons à nouveau, fermons le sac septique et désinfectons à nouveau.”

Selon les calculs des autorités sanitaires, au stade le plus critique de la pandémie, entre 400 et 600 décès pourraient être enregistrés chaque jour.

Le président de l’association qui regroupe les salons funéraires, Francisco Adrián Alvarado, indique que le protocole établi précise que les corps doivent être conduits directement aux crématoriums ou panthéons.

“Il est nécessaire de faire un protocole immédiat car nous avons quatre heures pour lui donner une destination finale”, explique Alvarado.

Dans ces circonstances, les membres de la famille ne peuvent pas dire au revoir à leurs proches qui, après leur décès, sont placés dans des sacs spéciaux pour leur transfert et leur manutention.

Avant la phase 3, dans la capitale mexicaine, les réunions ont été interdites, les parcs et les lieux publics sont fermés et les gens sont invités à ne pas aller en famille dans les magasins et les supermarchés.

“Il y a des cas où des familles restent proches des familles mais disent au revoir à distance”, explique Iván Abasolo, directeur du salon funéraire de Jérusalem.

Au final, seuls les fossoyeurs accompagnent les victimes jusqu’à leur dernier lieu de repos et leur disent au revoir en leur mettant une croix et une mélodie.

.