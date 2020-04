Les serviettes en papier sont-elles plus efficaces contre le coronavirus?

Soucieux de rendre plus efficaces les mesures préventives contre les coronavirus, un groupe de scientifiques étudie la meilleure méthode pour se sécher les mains. L’étude a conclu que les serviettes en papier sont beaucoup plus efficaces que les sèche-mains pour éliminer les germes des mains après le lavage. Les serviettes en tissu ne sont pas découragées, mais il est essentiel qu’elles soient utilisées par une seule personne.

Le séchage des mains est également important

La propagation du virus se produit d’une personne à l’autre, à travers des microparticules de salive qui sont involontairement expulsées par la bouche lors de la parole, de la toux ou des éternuements. Cependant, certaines de ces microparticules peuvent se déposer sur certaines surfaces et conserver leurs propriétés infectieuses pendant plusieurs jours.

Si au cours de cette période, une personne touche cet objet, puis touche ses yeux, son nez ou sa bouche, elle contractera certainement le virus. Pour lui, la première mesure préventive est le lavage des mains, avec du savon et de l’eau, pendant au moins 20 secondes.

Pour minimiser la propagation du coronavirus actuel, non seulement le lavage des mains est important, mais aussi le séchage. L’important n’est pas seulement que des microbes et des virus soient restés sur les mains, mais que l’objet utilisé pour le séchage puisse être infecté.

Les lingettes sont meilleures que le sèche-mains

Il est essentiel d’éliminer complètement toute trace de virus lorsque nous nous lavons les mains. L’étude à laquelle nous nous référons a pu démontrer l’efficacité du séchage des mains avec des serviettes en papier.

Dans l’expérience réalisée, quatre volontaires gantés ont été contaminés par un bactériophage, inoffensif pour l’homme. Sans se laver les mains, certains se sont séchés les mains avec des serviettes en papier et d’autres ont utilisé l’air chaud d’un sèche-mains.

Les chercheurs ont prélevé des échantillons de surfaces avoisinantes que les bénévoles avaient touchées, comme des loquets de porte, des rampes d’escalier, des boutons d’ascenseur, des chaises, des téléphones et des tabliers. La contamination des surfaces touchées par ceux qui avaient utilisé le sèche-mains s’est avérée 10 fois plus importante que ceux qui avaient utilisé les serviettes en papier.

L’équipe a également souligné que les deux méthodes de séchage des mains ont considérablement réduit la pollution de l’environnement sur 10 des 11 surfaces analysées.

Contagion sur les surfaces

Toutes les surfaces analysées après l’utilisation du sèche-mains présentaient une contamination; En revanche, seuls 6 ont été contrôlés pour leur présence par ceux qui avaient utilisé les serviettes en papier.

L’étude garantit que le transfert de microbes vers les surfaces peut se produire par contact direct avec les mains, même après les avoir lavées. De plus, l’utilisation de serviettes en papier est beaucoup plus efficace que l’air d’un sèche-mains.

Les autorités sanitaires recommandent également que les serviettes textiles ne soient en aucun cas utilisées par plusieurs personnes. C’est aussi pratique les laver à plus de 60 ° C, et plus fréquemment.

Utilisez-vous des serviettes en papier? Et tes amis le font? Partagez ces recommandations.