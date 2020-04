Les soldes officiels à l’époque de COVID

Continuez donc à aplatir les courbes et à atténuer la gravité, cette réalité et cette proximité marqueront les équilibres et qualifieront la direction.

Nous vivons tous avec permission.

Florestán.

Dans tous les pays du monde, en particulier ceux qui sont les plus touchés par la propagation de Coronavirus, leurs sociétés respectives ont remis en cause les soldes officiels.

Et ce scepticisme n’a rien à voir avec les chiffres eux-mêmes, mais avec la proximité des victimes.

Tant que les personnes infectées ou décédées ne sont que des statistiques lointaines, il n’y a pas de problème de crédibilité, les chiffres étrangers confirment qu’il s’agit de quelque chose d’étranger et de lointain, mais à l’approche des personnes infectées ou mortes, la crise devient peur et rejet. Jusqu’à hier soir, dans le monde, le Covid-19 il avait fait 215 mille 460 morts et les malades dépassaient les trois millions.

Dans Mexique, selon le rapport d’hier soir, le nombre de morts 1 569 et 16 752 cas confirmés, quand, comme il l’a dit Hugo López-Gatell, il nous reste dix jours pour atteindre le sommet qui, jusqu’à récemment, avait été localisé en juin et l’avons révisé pour un intervalle de 8-10 mai.

Il y a un large segment de la population qui doute des chiffres officiels, quand selon le discours officiel que nous allons bien, la courbe s’est aplatie, le Mexique est un être humain en bonne santé, le gouvernement donne l’impression d’avoir attaché prestige et efficacité à faible nombre de malades, de morts, ce qui est une erreur, comme quand il a voulu prouver ses succès avec le taux de change, la croissance du marché boursier et même les prix du pétrole, aujourd’hui tous en crise.

Bref, ce que je veux souligner, comme dans tous les malheurs, l’une est la statistique, toujours étrangère et distante tant qu’elle ne vous touche pas, et l’autre la proximité des victimes, qui engendre la peur, l’incertitude et le rejet des soldes officiels, c’est ce qui arrive quand les morts passent de cette statistique à notre douleur.

Continuez donc à aplatir les courbes et à atténuer la gravité, cette réalité et cette proximité marqueront les équilibres et qualifieront la direction.

RETALS

1. PRET.- L’initiative présidentielle d’assumer la gestion du budget fédéral en cas de crise économique, sera approuvée mardi. Demain la période ordinaire se terminera, il sera statué, vendredi le Permanente qu’il citera mardi à période extraordinaire l’approuver avec le la plus brune;

2. TRANSFERT.- Celui qui Javier Lozano a été nommé porte-parole spécial de la défense de l’État de droit Coparmex, est un message très fort de Gustavo de Hoyos du nouveau rôle que cette organisation commerciale la plus idéologique de tous aura; y

3. SATURATION.- Le ABC, Observatoire et hôpitaux de Santa Fe, espagnol, Médica Sur et Durango, ils ont rapporté hier qu’ils avaient saturé leurs lits pour servir les personnes infectées par Covid-19. Reste la capacité accrue des hôpitaux publics dans laquelle persiste la demande de personnels de santé faute d’équipement. Et ce qui était prévu depuis janvier, demain se termine en avril.

A demain, mais en privé.