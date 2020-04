Les solutions intelligentes permettent la gestion à distance des stations-service, même à partir de l’écran du téléphone portable

Leader dans l’offre de produits et technologies pour l’automatisation et la gestion des stations-service, Gilbarco Veeder-Root propose une gamme de solutions à distance, qui vous permettent de gérer l’ensemble de la routine du point de vente, de l’approvisionnement des réservoirs au contrôle de la trésorerie. Le gros avantage est que le manager peut accéder à tous les outils où qu’il soit et à sa convenance. Les applications fonctionnent sur des appareils mobiles standard et permettent d’automatiser les processus avec des gains de temps et de productivité importants, garantissant une sécurité et une efficacité totales des opérations.

Surveillance des réservoirs à tout moment et en tout lieu

TLS Plus View est l’une des solutions qui optimisent la gestion de la station, avec la mesure et la surveillance des réservoirs en ligne. L’application est gratuite et fonctionne sur les systèmes Android et IO, permettant une communication instantanée avec les systèmes Gilbarco Veeder-Root TLS 4 et TLS 450. Grâce à l’utilisation conjointe des applications, un accès instantané à la situation des réservoirs de carburant est possible avec une lecture complète.

Rapidité et fiabilité dans la gestion des stocks

La vérification de l’inventaire et la consolidation des informations d’inventaire sont des tâches qui peuvent être effectuées d’une simple pression sur l’écran du téléphone portable. Utilisez simplement INSITE360, un outil qui vous permet de visualiser l’inventaire et d’organiser les données de manière structurée, aidant à prendre des décisions importantes telles que le meilleur moment pour remplacer des marchandises, ou créer des campagnes pour augmenter les résultats commerciaux. La solution Web, avec stockage de données dans le cloud, est accessible par les appareils connectés, y compris les téléphones portables.

Automatisation de la zone de vente Pista e Loja

Prime Panel & App peut être utilisé sur les ordinateurs et appareils mobiles (tablettes et smartphones par exemple), permettant de suivre en temps réel les résultats sur le front de vente. La plate-forme permet au directeur de la station de mesurer la rentabilité en quelques minutes et également de projeter les tendances des ventes de carburant, avec des informations précises sur le mouvement des pompes. La solution est 100% cloud, c’est-à-dire qu’elle est stockée dans le “cloud”, juste pour y accéder, juste une connexion internet. Le Prime Panel & App communique directement avec les solutions de point de vente Gilbarco Veeder-Root, telles que Prime Pay, qui aide à rationaliser le suivi et les ventes des magasins.

Gestion à distance – de la facture à l’émission de la facture

Qu’il s’agisse d’une seule station ou d’un réseau d’établissements, il n’est pas nécessaire d’investir dans des serveurs “robustes” et des logiciels coûteux pour gérer les opérations commerciales de bout en bout. SIGposto couvre entièrement tous les processus au point de vente, de l’opération sur la piste au dépanneur en passant par le changement d’huile. Totalement concentré dans le cloud, le logiciel est accessible dans la paume de votre main, par n’importe quel appareil mobile, dans un environnement 100% en ligne.

Avec une interface conviviale et intuitive, le SIGPosto est intégré par API aux principales applications d’automatisation des buses du marché et garantit ainsi le contrôle des approvisionnements en temps réel.

Fournissant une visualisation facile de l’écran du PDV, de la position des réservoirs de carburant et du contrôle des stocks, SIG Posto favorise également la fermeture de la caisse enregistreuse à tout moment et en tout lieu, car elle comprend également la délivrance de documents fiscaux – NF-e, SAT , NFC-e, MF-e et PAF-ECF.

Performance des préposés des stations-service

Avec Prime ID, la distance n’est plus un problème pour évaluer la productivité de chaque employé. La solution est intégrée à la pompe d’alimentation et fonctionne avec l’identification du préposé. Il stocke des données telles que la quantité de carburant vendue, les heures de pointe et d’autres informations qui aident à évaluer les performances des employés sur la piste.

PRIME ID travaille en synergie avec l’affichage et le CPU des pompes et fournit des cartes d’identification personnalisées pour chaque employé, permettant une vue globale des performances de la force de vente. Avec des informations consolidées et un accès facile, la gestion de l’équipe avec des objectifs quotidiens et la prise de décisions, elles deviennent des tâches simples et routinières.

Les stations industrielles disposent également de ressources de gestion en ligne et à distance

Les stations industrielles peuvent également avoir des produits technologiques et un accès facile pour la gestion et l’aide à la décision. FUELONET est une application spécifique pour ce segment, compatible avec les contrôleurs Gasboy et la pompe Prime Fleet. L’application fonctionne avec les smartphones et autres appareils, fournissant, en temps réel, des informations sur la gestion des stocks, les rapports de gestion, la gestion des alarmes, les modules de rapprochement et la gestion des approvisionnements.

Des solutions à distance, Gilbarco Veeder-Root sont disponibles à travers le pays grâce à son vaste réseau de distributeurs.

