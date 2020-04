Les termes déroutants que Minsa utilise pour désigner la situation de Covid-19 au Nicaragua

Depuis que le gouvernement de Daniel Ortega a ordonné au ministère de la Santé (Minsa) de présenter un rapport quotidien sur la situation de Covid-19 au Nicaragua; le docteur Carlos Sáenz, secrétaire général de la Minsa, est chargé d’expliquer en termes confus à la population, la manière dont les patients ont été infectés, quel est leur état de santé et ce qui arrive aux personnes isolées.

Contact avec le cas importé; contact avec d’autres nationalités; délicat mais stable; stable et soigné; dans un suivi responsable et attentif ou dans les soins et un suivi responsable et permanent. Les termes, au lieu de montrer le panorama qui existe au Nicaragua, tendent à confondre la population, car ils sont inconnus et la Minsa se contente d’indiquer les chiffres. A cela s’ajoute la méfiance de la population et des spécialistes du sujet quant à l’utilisation de ces termes pour masquer la situation réelle du pays.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé les modes de transmission du nouveau coronavirus, selon la manière dont le virus a été transmis dans: cas importé, lorsqu’une personne a acquis le virus dans un autre pays; contact étroit, lorsque le patient a été infecté par une autre personne qui a voyagé à l’extérieur du pays et a contracté le virus; et par transmission communautaire, lorsqu’il n’est plus possible d’identifier qui a infecté une personne.

Au Nicaragua, la Minsa n’utiliserait qu’un des termes indiqués ci-dessus. Se référer à une forme de contagion différente de celle des cas importés et des contacts des cas importés (ou des contacts étroits comme indiqué par l’OMS); l’autorité sanitaire utilise le terme de contact avec d’autres nationalités, qui pour l’épidémiologiste Rafael Amador a tendance à être interprété de diverses manières et à confondre la population afin de ne pas dire qu’il y a une contagion communautaire dans le pays.

Amador assure que la manière dont cette contagion peut se produire est que cette personne est entrée dans le pays infecté par le virus et qu’il s’agit vraiment d’un cas importé; ou il a été infecté par quelqu’un qui a le virus dans le pays, c’est-à-dire la transmission communautaire.

Jusqu’à présent, le Nicaragua signale officiellement 13 cas et, selon le Minsa, sept d’entre eux sont des cas importés, trois par contact de cas importés et trois par contact avec d’autres nationalités. Cependant, des spécialistes signalent qu’il existe déjà une transmission communautaire dans le pays car il existe des cas positifs de Covid-19 où le patient n’a pas voyagé hors du pays et n’a pas eu de contact avec une personne infectée.

Suivi responsable et attentif

Il n’y a pas de chiffres pour les cas suspects, car le ministère de la Santé n’utilise pas ce terme et utilise plutôt le terme de surveillance responsable et attentive. Récemment, le secrétaire général de la Minsa a assuré à un média officiel que le terme fait référence aux “soins prodigués aux personnes entrant dans le pays. Ces personnes qui ne présentent aucun symptôme se rendent à ce suivi responsable et attentif, ce qui signifie qu’elles doivent rester à la maison pendant trois semaines car elles peuvent présenter des symptômes plus tard. Dans le cadre du processus, il a assuré qu’ils passaient des appels téléphoniques tous les deux jours et que “nous pourrions éventuellement faire des visites”.

En ce qui concerne les personnes récupérées et le reçu à domicile, Saenz a assuré que «ce sont les personnes qui ont eu leur état clinique et qui font déjà l’objet d’un suivi, se sont déjà rétablies et se sont révélées pratiquement négatives, elles n’ont aucun symptôme et sont en bonne santé, nous sommes allés au suivi pour terminer 21 jours à domicile “, a ajouté le responsable. Il ajoute qu’une “sorte de pacte de gentleman” est conclu entre le Minsa et le patient sur leur état de santé et qu’il circule sur la voie publique.

Cependant, les déclarations de Saenz sont contradictoires puisque le 25 avril dans son rapport quotidien, le Minsa a déclaré: «Hier, nous avions 15 personnes sous surveillance responsable et attentive. Parmi ceux-ci, 5 personnes ont respecté la période réglementaire, qui vont aujourd’hui à la protection des ménages. Il reste donc 10 personnes, auxquelles s’ajoutent 5 autres aujourd’hui, pour un total, ce matin, de 15 personnes prises en charge et suivi responsable et permanent.

Alors pourquoi les personnes qui sont entrées dans le pays et devraient s’isoler, doivent également passer par la sécurité intérieure, ou cela indiquerait que l’autorité sanitaire mélange ces personnes et les personnes qui se sont rétablies.

Contacts de suivi: toute personne qui le mérite

Depuis ce lundi 27 avril, que la Minsa a subitement changé de rapport quotidien en disant simplement combien de cas positifs il y a et en ajoutant le nouveau terme: Contacts en suivi: toute personne qui le mérite.

Ce terme laisse planer le doute sur le nombre de personnes surveillées et le nombre de personnes ayant respecté la période réglementaire; et provoque plus d’incertitude dans la population en ne sachant pas quelle est la situation réelle.