Les trois meilleurs livres Luis Sepúlveda, l’écrivain chilien mort pour Covid-19

L’écrivain, journaliste et cinéaste chilien, Luis Sepúlveda, qui a été diagnostiqué avec coronavirus les premiers jours de mars, il est décédé ce jeudi, ont rapporté ses proches.

L’auteur est devenu le premier cas de Covid-19 dans les Asturies et le deuxième de nationalité chilienne à contracter le virus déclaré par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme pandémie. Il a été admis à l’hôpital universitaire central des Asturies, dans le nord de l’Espagne.

Sepúlveda, 70 ans, vit à Gijón, dans les Asturies depuis 1997, où il s’est installé en exil de la dictature d’Augusto Pinochet.

Ici, nous vous laissons ses trois meilleurs livres.

Juan Herranz, à travers son blog, a fait cette sélection et dit que »la lecture de Sepulveda a la double valeur d’un travail gagné avec une solvabilité absolue dès les premières histoires de jeunesse et d’une intention consciencieuse et mobilisatrice. Des romans qui racontent des formes de vie très différentes, qui posent de vieux dilemmes existentiels et qui n’oublient pas les désirs et les pulsions intenses qui finissent par émouvoir l’être humain ».

1. L’ombre de ce que nous étions

Dans un ancien entrepôt d’un quartier populaire de Santiago du Chili, trois hommes d’une soixantaine d’années attendent impatiemment l’arrivée d’un homme. Cacho Salinas, Lolo Garmendia et Lucho Arencibia, trois anciens militants de gauche, vaincus par le coup d’État de Pinochet, condamnés à l’exil et au déracinement, se retrouvent trente-cinq ans plus tard, convoqués par Pedro Nolasco, un ancien camarade qui ils attendent de se mettre à son commandement et d’exécuter une action révolutionnaire imprudente. Mais lorsque Nolasco se rend au rendez-vous de l’entrepôt, il meurt grotesquement, frappé par un destin aveugle sous la forme d’un tourne-disque jeté par une fenêtre au milieu d’une violente dispute conjugale.

Le plan semble être allé en enfer pour la mort du chef jusqu’à ce que Garmendia s’adresse à ses compagnons et, se souvenant de l’expression préférée de son défunt compagnon, leur dit: “Quoi, sommes-nous en danger?”

L’ombre de ce que nous étions est un exercice littéraire vertueux mis au service d’une histoire crépusculaire émotionnelle et d’une justification des perdants. Un roman écrit avec le cœur et l’estomac, qui ne peut qu’émouvoir le lecteur, déclencher son sourire et même son rire et, finalement, le faire réfléchir.

Selon Herranz “le sentiment que Carlos, Lolo et Lucho offrent est celui d’être marqué par ce destin irréconciliable dans lequel tout espoir finit par forger dans la nostalgie de ce qui ne pourrait pas être fait. Mais l’être humain ne connaît pas la résignation, il ne doit pas le savoir s’il a l’intention de maintenir sa condition humaine ».

2. Un vieil homme qui lit des romans d’amour

Antonio José Bolívar Proaño vit à El Idilio, une ville reculée de la région amazonienne des Indiens Shuar (mal nommée Jíbaros), et avec eux, il a appris à connaître la jungle et ses lois, à respecter les animaux et les peuples autochtones qui l’habitent, mais aussi pour chasser le redoutable tigrillo comme aucun homme blanc ne pourrait jamais le faire. Un beau jour, il décide de lire avec passion les romans d’amour – “du vrai, de celui qui fait souffrir” – que deux fois par an le dentiste Rubicundo Loachamín l’amène à distraire les nuits équatoriales solitaires de sa vieillesse naissante.

En eux, il essaie de s’éloigner un peu de la stupidité orgueilleuse de ces étrangers avides qui pensent qu’ils dominent la Jungle parce qu’ils sont armés jusqu’aux dents mais qui ne savent pas comment affronter une bête folle parce que les jeunes ont été tués. Décrite dans un langage cristallin, concis et précis, les aventures et les émotions du vieux Bolívar Proaño ne laisseront guère notre mémoire.

Cette édition spéciale commémore le 50e anniversaire de Tusquets Editores.

«Beaucoup de titres de Luis Sepúlveda réveillent ce sentiment de déclin inévitable avec une légère touche d’espoir. L’idée simple du vieil homme lisant des histoires d’amour réveille l’idée de l’impossible, la date limite d’aimer, les souvenirs … Ce roman avec lequel Sepúlveda a fait un grand saut littéraire “, a déclaré Herranz.

3. Journal d’un tueur sentimental et de Yacaré

Avec Diario de un killer sentimental et Yacaré, deux courts romans réunis ici sous forme de livre, Luis Sepulveda plonge dans le genre policier qu’il a toujours tant aimé. Oui, dans le premier, le tueur à gages enfreint toutes les règles de sa profession implacable avec son engouement, dans le second, l’enquêteur d’une compagnie d’assurance ne peut éviter de sauter à la corrida les limites de sa mission, se laissant emporter par son bonne odeur d’ancien policier.

Et, tandis que le tueur à gages conduit le lecteur de Paris à Madrid et d’Istanbul au Mexique à la recherche de sa future victime – une cible pas facile à trouver ou à définir – l’enquêteur de la compagnie d’assurance, après avoir changé son chaleureux et Bureau zurichois calme à travers les rues glacées de Milan, vous entrerez dans le monde inconnu des Indiens Panare, habitants mystérieux du sud du Brésil dont l’existence tourne autour des yacares, petits crocodiles qui, comme on le verra, valent leur pesant d’or .

Pour Herranz, «ces deux courts romans sont deux raretés dans la vaste bibliographie de l’auteur. Ce sont deux complots de police, écrits comme si Luis Sepúlveda avait passé toute la journée à écrire des romans policiers ». Il ajoute que «les deux romans sont lus de manière agile et avec ce rythme inquiétant qui éclabousse toute construction à vocation noire. Très intéressant de découvrir une autre facette de l’écrivain et avec laquelle le genre noir en général a gagné une contribution particulière de l’un des grands de nos jours »