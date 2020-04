Lettre ouverte de Giorgio Armani

Début avril, dans une lettre ouverte à WWD, véhicule de crédibilité américain spécialisé dans la mode et considéré comme une voix à fort impact dans l’industrie, le designer italien Giorgio Armani, 85 ans, fondateur de sa marque éponyme et propriétaire d’une fortune personnelle estimée à 5,4 milliards d’euros, elle a envoyé un message clair et direct au monde de la mode.

Avant de commenter le contenu de la lettre, il est important de se souvenir de l’héritage qu’Armani a construit au cours des dernières décennies – d’où sa crédibilité pour être entendu dans le monde entier. Il est passé de créateur indépendant à numéro 1 dans le puissant groupe de mode qu’il a construit, passant des collections haute couture au prêt-à-porter, en passant par les accessoires, les parfums, les produits de beauté, les hôtels et même les fleuristes.

Armani est une figure active du marché, un bourreau de travail ouvert et pratiquement le “patron de la mode italienne”. Il a créé les uniformes de la police de ce pays et est le premier nom que nous voyons lorsque nous atterrissons à l’aéroport international de Milan – sa marque prend de bout en bout le plus grand hangar de Linate, entrée de la capitale de la mode italienne.

Revenons à la lettre. Dans ce document, Armani repense le concept et la durée du cycle de vie des collections. “Le déclin de l’industrie de la mode telle que nous la connaissons a commencé lorsque la mode de luxe a adapté les concepts de la mode rapide. Le luxe ne peut pas et ne devrait pas être rapide”, dit-il. “Cela n’a aucun sens pour une de mes créations d’être dans un magasin pendant seulement trois semaines et de devenir obsolète. Je considère que c’est immoral. Le client devrait à nouveau apprécier l’authenticité du luxe, apprécier sa construction.”

Armani cite le gaspillage d’argent dans les grands défilés organisés pendant les saisons de lancement à travers le monde et va profondément quand il dit que cette action de communication deviendra inappropriée et même vulgaire; et ce genre de comportement est inacceptable à l’avenir. Bien entendu, en temps de crise, les valeurs sont mises à l’épreuve et de nouveaux modèles ont la possibilité d’émerger. “La turbulence du moment est énorme, mais la chance de discuter de ce qui ne va pas est entre nos mains”, conclut-il.

Armani n’est pas seul et sa voix résonne fort. Selon Carlos Ferreirinha, président de MF Consultoria et expert du marché du luxe, le styliste a parlé de vérités importantes sur un calendrier mondial schizophrène avec des saisons inversées, des ventes sans signification, impliquées dans la culture de l’excès et une économie circulaire qui ne se produit pas. “Un homme, qui atteint ses 80 ans en laissant un héritage incroyable et décide, en raison de la crise générée par covid-19, d’apporter les changements nécessaires, est quelque chose de surprenant. Peu de marques ont pris la décision vraie et authentique de prendre des mesures aussi courageuses que il dit qu’il le fera “, explique le consultant.

Lors d’une conversation avec Gloria Kalil, journaliste, consultante et écrivaine de mode, la certitude de l’indignation de l’un des professionnels les plus respectés du Brésil est claire. “Armani a raison. Nous devrons redimensionner l’ensemble du marché de la mode et peut-être, enfin, nous pourrons revaloriser les créations. Le consommateur est gâté et n’a même pas le temps d’apprécier ce qu’il consomme”, dit-il.

Au cours des dix dernières années, j’ai participé à pratiquement toutes les semaines de la mode dans le monde. La culture de l’excès évoquée par le philosophe Gilles Lipovetsky était évidente et se révélait chaque jour de plus en plus puissante. Nous avons vu un consommateur affligé de nouvelles constantes combler un trou de plus en plus émotionnel. Nous voulons que nos désirs soient satisfaits à tout prix et, ainsi, nous devenons des êtres gâtés, pris en charge par les désirs constants des consommateurs qui doivent avoir des réponses immédiates de marques stressées pour créer quelque chose de nouveau chaque semaine. Un cercle vicieux qui corrompt le potentiel humain de création légitime et notre appréciation de cette création.

Voir aussi:

Coronavirus: comment éviter la désinformation au milieu de l’infodémie Covid-19

.