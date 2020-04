L’INE met à jour la hausse des tarifs d’électricité et la réduction de la demande des chambres d’affaires. Le soulagement dépend d’Ortega

Face à l’effondrement retentissant du prix du pétrole brut au niveau international, le président de la Chambre de l’énergie nicaraguayenne (CEN), César Zamora a admis mardi que la décision d’alléger la facture d’électricité des ménages et des entreprises dépend exclusivement de Daniel Ortega. Six chambres d’affaires demandent un allégement du taux d’électricité compris entre 15 et 20% au moins pour que le taux revienne à son niveau d’avant 2018.

“Le tarif est une question politique, il en a toujours été ainsi, il y a toujours un instrument pour baisser ou augmenter le tarif, le gouvernement a augmenté l’an dernier le tarif avec un prix du pétrole de 60 dollars, aujourd’hui le prix du bunker est en baisse, donc il devrait d’avoir une économie dans le taux. Que vont-ils faire de ces économies? Il reste à voir; mais s’il y a une volonté du gouvernement, cela peut être fait (la réduction) », a déclaré Zamora.

Mais les premières indications suggèrent qu’Ortega n’a pas l’intention de transférer cet allégement aux ménages nicaraguayens, après que l’Institut nicaraguayen de l’énergie (INE) a décidé de publier cette semaine la nouvelle feuille de taux pour avril ajustée à la hausse, en incorporant officieusement le glissement. de la monnaie, soit 0,24%.

L’INE, cependant, est redevenu aveugle avec un prix du brut historiquement bas, qui a clôturé hier pour 10,28 $ pour une livraison en juin, ce qui signifie une baisse de 51,76% par rapport à la session de lundi dernier, lorsque les contrats pour livraison en mai, ils sont devenus négatifs, c’est-à-dire que les détenteurs de pétrole brut ont payé pour que les acheteurs prennent les stocks à maturité.

Il n’y a aucune perspective que le pétrole brut récupère son prix à l’échelle internationale, mais l’INE décide toujours de maintenir le tarif inchangé dans le pays au milieu de l’une des pires récessions économiques qui affligent le Nicaragua, non seulement en raison de facteurs externes mais pour des raisons internes. .

Lire aussi: Le régime d’Ortega devient “aveugle” avec du pétrole en dessous de 30 $ US et décide de maintenir le tarif de l’électricité inchangé en mars

Les chambres d’affaires enfoncent

Malgré cela, six chambres membres du Conseil supérieur de l’entreprise privée (Cosep) ont demandé mardi un allégement de 15 à 20% du tarif de l’électricité, ce qui permettrait de situer son prix au moins au même niveau de avant 2018. En 2019, le régime a déguisé une augmentation du tarif de l’électricité équivalente à un cumul de près de 20%.

Dans un communiqué, les principales chambres de Cosep ont déclaré que l’avantage d’acheter et de stocker des dérivés pétroliers pour la production d’électricité devrait être évalué prochainement pour profiter de son bas prix et l’appliquer au taux dans les prochains mois de 2020 Il s’agit d’une mesure qui contribuera à faire baisser le prix de l’énergie électrique de 40 à 50% de la valeur actuelle. “

Ils ont également exhorté à soutenir les secteurs productifs et touristiques, “en particulier les petites et moyennes productions et le consommateur domestique, en accordant la priorité à une réduction encore plus importante du tarif de l’électricité pour les secteurs les plus touchés, en mettant également en œuvre d’autres mesures qui allègent ou facilitent des paiements temporaires d’énergie, contribuant ainsi à préserver l’emploi généré par les PME et à préserver les conditions de vie des milliers et des milliers de ménages qui en dépendent ».

Les chambres qui demandent un allégement du projet de loi sont la Chambre de commerce du Nicaragua, la Chambre nationale du tourisme, la Chambre d’industrie du Nicaragua, l’Association nicaraguayenne des formulateurs et distributeurs de produits agrochimiques, l’Institut nicaraguayen de développement et l’Association nicaraguayenne des producteurs et exportateurs.

Ortega oblige le Nicaragua à payer pour une électricité chère

Ortega va à l’encontre de toute cette logique, montrant une gestion erratique du marché de l’électricité au Nicaragua. Il s’avère que l’ingénieur électricien Fernando Bárcenas, a expliqué que les Nicaraguayens ne devraient pas s’attendre à une baisse du prix de l’énergie électrique, pour deux raisons: parce qu’il existe une loi qui établit que tout soulagement qui se produira lorsque le prix du pétrole baissera ira à la dette avec Caruna, mais en plus de cela, à la fin de l’année dernière, le régime d’Ortega a signé un contrat d’achat et de vente d’énergie sur le marché régional de l’électricité (MER), convenant d’un prix de 95 $ par mégawatt, qui aujourd’hui, c’est excessivement cher.

“Ces messieurs, contrairement aux autres années, se consacrent désormais à l’achat d’énergie sur le marché régional et, en novembre de l’année dernière, ils ont conclu des contrats de 95 $ par mégawattheure. En ce moment, le pétrole est tombé, les types continuent d’acheter de l’énergie à 95 $ Ils importent de l’énergie chère, ils font tout l’inverse, ils achètent de l’énergie 30 à 40% plus cher que ce que le pays pourrait fournir “, souligne-t-il.

Cela indique que l’énergie électrique pourrait être produite ici à 55 ou 60 dollars, de sorte que si ce contrat était signé pour le reste de l’année, les utilisateurs continueraient à payer une énergie chère, même si le prix du pétrole était donné.

Bárcenas fait référence aux contrats d’achat conclus par le régime d’Ortega avec le Panama et le Guatemala, où les coûts de l’énergie électrique étaient inférieurs à ceux du pays. En fait, ce sont les pays où les tarifs sont les plus bas, mais le problème est qu’il existe des contrats avec des prix établis.

«C’était une erreur d’acheter de l’énergie chère, sans en référer au coût du bunker, car l’une de ces énergies est à base de charbon, qui est du Guatemala, donc comme elle n’est pas liée à ce qui se passe avec le bunker, elle reste à 95 $, évidemment que ces messieurs (Guatémaltèques) vendent leur énergie plus cher qu’elle ne pourrait être vendu dans leur pays “, a déclaré Bárcenas.

Lire aussi: Les pays d’Amérique centrale accordent une prolongation pouvant aller jusqu’à quatre mois pour le paiement des services de base. Le Nicaragua pourrait-il accepter cette mesure?

De même, l’économiste Javier Mejía, du Centre Humboldt, indique qu’il ne faut pas oublier que toute la matrice énergétique n’est pas thermique, puisque la moitié provient de sources renouvelables et l’autre de combustibles fossiles. Et cette saison, c’est quand il y a plus de production d’énergie éolienne et de biomasse, donc l’énergie thermique n’a pas autant de poids dans les coûts.

Cependant, des techniciens de la Fondation nicaraguayenne pour le développement économique et social (Funides) ont déclaré cette semaine qu’en ce moment, l’important était de donner la priorité à l’allégement du tarif électrique nicaraguayen sur toute dette du pays.

“Il est certain que le tarif de l’électricité devrait correspondre aux réductions moyennes des prix du pétrole. Pas nécessairement comme cela s’est produit aujourd’hui (lundi), car il s’agit d’une seule journée, mais avec ce qui s’est passé dans le prix du pétrole, ce qui permettrait un soulagement significatif pour les ménages et les entreprises nicaraguayens en ces temps de récession va aiguiser considérablement. Le bien-être des Nicaraguayens et la survie des entreprises nicaraguayennes qui maintiennent des milliers d’emplois, je pense devraient être au-dessus de tout paiement de dette de cette nature “, souligne Funides.

Extension du paiement de l’énergie

Et bien que des réductions du taux d’énergie n’aient pas été mises en œuvre dans la région, dans certains moratoires ont été adoptés pour ce paiement entre 3 et 4 mois, dans d’autres pays, il a été approuvé de facturer 50% de la facture totale d’électricité et la aucune suspension de service. Tout dans le cadre d’actions d’urgence pour faire face au coronavirus.

Par exemple, au Salvador, un moratoire a été appliqué pendant trois mois sur le paiement des services de base, de même au Panama pendant quatre mois, tandis qu’au Guatemala, l’Assemblée nationale a approuvé que pendant l’État de calamité, les services de base ne devraient pas être suspendus. aux familles.

Dans le cas du Costa Rica, les familles n’étaient autorisées à payer que 50% des factures d’énergie; et au Honduras, les cas où les utilisateurs ne peuvent pas payer seront évalués. En fait, même Cuba, pays allié du Nicaragua, a décidé d’appliquer “une pause temporaire” dans le recouvrement des factures d’électricité.

Cela peut vous intéresser: ce qui s’est passé ce mardi avec le pétrole, après sa pire journée de l’histoire. Ici on vous dit

Zamora a reconnu qu’au Nicaragua «en ce moment, il y a de bonnes nouvelles d’une part, comme la chute du pétrole, et d’autre part, il y a la crise économique qui est en train d’être observée, où la priorité n’est pas de réduire la facture, qui est la plus facile que peuvent faire les sociétés de distribution, qui supportent le poids du non-paiement des clients ou recherchent des mécanismes qu’elles ne peuvent pas payer ».

Le carburant va encore baisser

Mais en plus du prix de l’électricité, une autre question que les Nicaraguayens se posent est de savoir si dans les prochains jours ils verront une baisse plus substantielle des carburants, qui pendant cinq semaines consécutives ont baissé de prix, mais cette semaine ils sont devenus plus chers.

César Arévalo, spécialiste du marché des hydrocarbures, souligne que si le Nicaragua est comparé à El Salvador, qui a le même schéma logistique, on estime qu’au Nicaragua il y a une prime de prix moyenne de 8 cents le gallon du 1er au 20 avril.

Arévalo souligne que les prix ont baissé, mais ils se retrouvent toujours avec une marge bénéficiaire plus élevée, ce qui affecte les consommateurs, qui ne peuvent jamais voir de réel soulagement dans le prix, car il y a cartellisation dans le secteur.

Selon un suivi effectué par Bolsagro en Amérique centrale, sur le comportement des carburants, il est possible de voir que dans l’essence Nicaragua il occupe le tiers des prix les plus élevés, tandis qu’au diesel Nicaragua il a le prix le plus élevé, après le Costa Rica.

Lisez aussi:FAmilia Ortega Murillo a une décennie avec des profits exorbitants sur le carburant

Arévalo souligne qu’il est particulièrement frappant avec El Salvador que, malgré le partage de la même structure de marché logistique avec le Nicaragua, il existe un écart monumental dans les prix de ces carburants. (Voir graphique).