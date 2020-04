L’inflation a son plus bas niveau depuis 2015 en raison de l’impact du nouveau coronavirus

L’inflation dans la première moitié d’avril ralentit à 2,08% par an, le taux le plus bas depuis la première moitié de décembre 2015.

Par Francisco Rivera

Les pressions économiques du nouveau coronavirus au Mexique se sont déjà reflétées dans les prix à la consommation.

L’inflation globale de la première moitié d’avril a ralenti à 2,08% par an, le taux le plus bas en termes de comparaison depuis la première moitié de décembre 2015, selon les données de l’Institut national de statistique et de géographie (Inegi).

Le taux annuel publié ce jeudi par l’institut est inférieur à celui prédit par le consensus d’un groupe d’analystes consulté par ., qui était de 2,16%.

“L’inflation de la première quinzaine d’avril montre les fortes pressions à la baisse qui sont nées de la conjoncture de la faiblesse de l’économie due au coronavirus”, a expliqué le domaine d’analyse de Grupo Monex dans un rapport à ses clients. .

La firme financière a également déclaré que la marge d’action de Banco de México (Banxico) semble significativement importante, elle prévoit donc une intervention accrue de la banque centrale.

Cette semaine, l’entité en charge de la gestion du pouvoir d’achat de la monnaie par le contrôle de l’inflation a appliqué une nouvelle baisse de son taux d’intérêt de référence pour le laisser à 6%, afin de faire face à l’impact du nouveau coronavirus depuis le domaine de la politique monétaire.

En outre, Banxico a approuvé des mesures supplémentaires pour stabiliser les marchés financiers, renforcer les canaux d’octroi de crédit et fournir des liquidités pour le développement sain du système financier.

Lire aussi: Banco de México «insuffle plus d’air» dans sa bouée de sauvetage pour l’économie mexicaine

L’objectif d’inflation de Banxico est de 3% au taux annuel, avec une marge de plus / moins un point de pourcentage, de sorte que 2,08% est proche du plancher de cette marge. Une inflation en dehors des marges a des effets négatifs sur l’économie.

Au sein de l’indicateur, l’inflation sous-jacente (celle qui exclut les biens et services dont les prix sont plus volatils, comme l’énergie) est tombée à 3,40%, le taux annuel le plus bas en termes toutes les deux semaines depuis la seconde moitié de novembre 2016 ( 3,25%).

Pendant ce temps, l’inflation non centrale a diminué de 1,93% au taux annuel. Monex a indiqué que le comportement de ce sous-indice était marqué par la réduction des produits énergétiques et agricoles.

“En ce qui concerne la première catégorie, le résultat résulte à la fois de la poursuite de la tendance à la baisse des prix du pétrole et de l’entrée en vigueur du programme de tarifs d’électricité de la saison chaude dans le sud-est du pays”, a indiqué la firme.

Comment s’est déroulée l’inflation par rapport à la quinzaine précédente?

Par rapport à la deuxième semaine de mars, l’indicateur de la première quinzaine d’avril a enregistré une baisse de 0,72%.

Sur le plan interne, l’inflation sous-jacente a progressé de 0,20%, tandis que l’inflation hors noyau a reculé de 3,56%.

Le président de l’Inegi, Julio A. Santaella, a souligné sur Twitter que la variation bihebdomadaire de -0,72% est la plus faible de l’histoire de l’indicateur.

#INPC la variation de l’indice national des prix à la consommation au cours de la première quinzaine d’avril (-0,72% t / t) est la plus faible de l’histoire de l’indice. pic.twitter.com/mHbbA44oaM – Julio A. Santaella (@SantaellaJulio) 23 avril 2020

Quels sont les produits et services qui ont le plus chuté?

Au cours de la première quinzaine d’avril, les faibles prix de l’essence à l’octane ont chuté de 10,36%, l’électricité de 12,24%, tandis que les tomates ont chuté de 21,68% et les tomates vertes de 28,04%.

Et ceux qui ont le plus augmenté?

Parmi les produits qui ont le plus augmenté, l’œuf avec une hausse de 9,33%, la bière, 1,85% et le sucre, 5,80%

L’Inegi a indiqué qu’au cours de la première quinzaine d’avril, la collecte des prix a été confrontée à la fermeture temporaire ou à la limitation des activités dans les établissements où les produits sont régulièrement répertoriés en raison de l’éventualité du COVID-19.

Il a déclaré que ce qui précède entraînait une augmentation du nombre d’articles sans accès à leur prix, de sorte que le manque de prix était réparti entre tous les génériques et ne touchait statistiquement que ceux qui représentaient 3,9% de la pondération totale des dépenses. du panier national.