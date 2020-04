L’Institut Butantã a l’intention de mettre à zéro la file d’attente des tests jusqu’à mercredi

L’estimation de l’Institut Butantã est de vider la file d’attente de tests accumulée pour le nouveau coronavirus jusqu’à ce mercredi. Le 7 avril, 17 000 échantillons étaient en attente d’analyse. “Cela a déjà été réduit. Mercredi, nous espérons annoncer que la file d’attente a été effacée”, garantit le directeur de l’institution, Dimas Covas.

Il a justifié la file d’attente en raison de la difficulté d’obtenir des contributions et de la centralisation des examens à l’Institut Adolfo Lutz. Pour cette raison, au début du mois, le gouvernement de l’État a créé un réseau avec d’autres hôpitaux publics et centres de transfusion sanguine dans la capitale et à l’intérieur des terres pour accélérer l’analyse. “La situation était un peu compliquée”, a déclaré Covas État.

Avec ce groupe de travail, le réseau effectue environ 5 000 tests par jour. “Nous atteindrons 8 mille personnes très rapidement”, garantit. Les tests visent des échantillons de patients décédés ou de cas graves associés aux symptômes du nouveau coronavirus. De plus, avec l’augmentation de la capacité de l’État, il sera étendu à tous les professionnels de santé, même dans les cas légers. La projection est que les résultats seront publiés dans les 48 heures.

“Avec cela, nous pouvons répondre à la demande immédiate, principalement des villes de l’intérieur qui, sans les examens, peuvent avoir le sentiment que le virus n’est pas arrivé, mais qu’en fait, c’est l’examen qui n’a pas été fait”, commente Covas. “Cela nous aidera à avoir une image de cette épidémie plus proche de la réalité. Cela permettra aux autorités de prendre des décisions basées sur des faits.”

Le directeur de Butantã souligne que la nécessité d’élargir le réseau est également un moyen de se préparer à l’avancée de la pandémie et que le gouvernement n’est plus confronté à un manque d’intrants. “La demande devrait augmenter très rapidement à mesure que la courbe (du cas) augmente également. Nous espérons qu’elle n’est pas explosive.”

Le réseau de tests de l’État a également commencé à inclure des laboratoires privés. Selon Covas, Grupo Fleury détient la plus grande part en partenariat avec Bradesco Seguros, Coca-Cola Brasil et Coca-Cola FEMSA, qui réalisera et subventionnera 26000 tests dans un espace à Jabaquara, au sud de la capitale. La valeur estimée est de R $ 4 millions, sans frais pour le gouvernement.

Sur ce total, 2 500 tests ont déjà été effectués ou transmis par l’Etat au groupe. Pour l’Etat, les entreprises ont souligné la nécessité d’un “esprit de collaboration” en ce moment, tandis que Covas a déclaré que les partenariats avec le secteur privé sont essentiels. “Un groupe (d’employés) s’est relayé 24 heures sur 24 pour traiter ce volume expressif d’examens en peu de temps. Nous sommes heureux d’aider à réduire la file d’attente”, commente Carlos Marinelli, président du Grupo Fleury.

Voir aussi:

De marcheur, un vétéran de la guerre de 99 ans recueille des millions pour la santé publique britannique

.