L’Italie dépasse 201 000 cas de coronavirus et atteint 27 359 décès

Un total de 201,505 infections à coronavirus en Italie, 105,205 cas actuellement actifs, 27 359 décédé et 68 941 les patients qui sont sortis après avoir surmonté le virus. Ce sont les données que la Protection civile du pays transalpin a proposé ce lundi dans son bulletin quotidien.

Le chiffre de nouvelles infections depuis le début de l’épidémie et celle de décédé au cours des dernières 24 heures rebondir 2 901 et 382, respectivement, des augmentations plus élevées que les derniers jours (1 739 et 260 lundi).

Les actifs positifs avoir déclassé dans 608 cas ce lundi, tandis que les rejets ont augmenté de 3,5% par rapport à la veille, lors de l’ajout de 2 317 cicatrisés. À l’heure actuelle, il y a déjà moins de 20 000 personnes hospitalisées en Italie, tandis que les admissions en soins intensifs sont inférieures à 1 900.

Le commissaire extraordinaire à l’émergence du coronavirus en Italie, Domenico Arcuri, a annoncé qu’à partir du mois de mai, le application mobile de suivi de contacts avec des positifs, qui ont appelé «Immuni». Cherchez aussi des moyens masques de production de masse, ils ne peuvent être vendus à un prix supérieur à 0,50 centime.

En Espagne, les cas de coronavirus confirmés par des tests PCR dépassent 201 000 et il y a également près de 24 000 décès. Au contraire, plus de 102 548 patients ont déjà été libérés ce mardi, alors que 45 jours se sont écoulés depuis le début de l’état d’alarme.

[Consulta aquí los datos de afectación del coronavirus país por país]