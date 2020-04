L’OEA soutient la proposition du Président du Costa Rica que le FMI ne facture pas d’intérêts sur les prêts à Covid-19

La proposition du président du Costa Rica, Carlos Alvarado, selon laquelle les organisations multilatérales n’appliquent pas de taux d’intérêt sur le financement de la pandémie de Covid-19 des pays à revenu intermédiaire, a obtenu le soutien de l’Organisation des États américains (OEA).

Le président Alvarado a directement proposé que le Fonds monétaire international (FMI) dispose d’un financement d’urgence “dans des conditions exceptionnelles” pour les pays pauvres et en développement, avec des taux nuls, fixes et à long terme.

Le Costa Rica enregistre plus de 660 cas confirmés de coronavirus, dont six personnes sont décédées, selon les données officielles. Dans la région des Amériques, plus de 821 000 cas et 38 258 décès ont été confirmés jusqu’à dimanche dernier, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le Secrétariat général de l’OEA, dirigé par Luis Almagro, ainsi que d’autres dirigeants latino-américains tels que l’Argentin, Alberto Fernández, ont soutenu la position du Costa Rica, rappelant que la pandémie de Covid-19 a réduit la capacité sanitaire de la majorité des pays et provoqué une récession mondiale.

«Le FMI a déclaré que les mesures contre le Covid-19 doivent être extraordinaires et pour le peuple. Nous proposons que les taux d’appui budgétaire soient nuls et fixes ainsi qu’à long terme. J’appelle à soutenir cette proposition, en particulier aux pays en développement à revenu intermédiaire “, a déclaré M. Alvarado aux autres États membres de l’OEA.

Dans une déclaration, le Secrétariat général de l’OEA a exprimé son soutien à l’approche du président costaricien, car “elle coïncide avec le fait que vous ne pouvez pas avoir une économie saine sans une population en bonne santé”.

Le Secrétariat général de @OEA_oficial soutient la proposition du président de #CostaRica @CarlosAlvQ: que les pays à revenu intermédiaire accèdent au financement dans des conditions exceptionnelles. # COVID19https: //t.co/JoHsURJxib#QuedateEnCasa pic.twitter.com/jGWwdaAN18 – Luis Almagro (@ Almagro_OEA2015) 17 avril 2020

La crise sanitaire des coronavirus exige que “les pays doivent continuer à prendre des mesures essentielles pour contenir la propagation de Covid-19, tout en priorisant les dépenses de santé et de soins pour les populations en situation de vulnérabilité”, a déclaré le Secrétariat. Général.

Le Secrétaire Almagro a également demandé que les contrôles sur les exportations de fournitures médicales soient achevés afin que les hôpitaux disposent des fournitures nécessaires du personnel médical pour soigner les patients, mais également qu’il n’y ait pas de restrictions sur les importations de produits alimentaires afin qu’ils puissent distribuer à la population la plus vulnérable qui, en raison de la paralysie des économies, n’a pas l’argent pour les obtenir.

Le président Fernández a exprimé, à travers les réseaux sociaux, que “la dette ne devrait pas être un frein à la reprise” des peuples, donc “les organisations multilatérales doivent aider les pays avec des programmes durables et le secteur privé doit accompagner ».

Je partage et promeut la proposition du président @CarlosAlvQ. L’Amérique latine doit faire face à cette crise ensemble. La dette ne devrait pas être un frein à la reprise. Les organisations multilatérales doivent aider les pays avec des programmes durables et le secteur privé doit les accompagner. https://t.co/2p9fOguAxT – Alberto Fernández (@alferdez) 17 avril 2020

Le Conseil permanent de l’organisation hémisphérique a adopté des changements dans son système de travail en raison de la pandémie de coronavirus. Les sessions seront virtuelles pendant toute la durée de la crise. Les décisions adoptées auront le même poids juridique que si elles étaient en personne, selon la résolution du Conseil permanent.

Plus de la moitié des 189 pays membres du FMI ont demandé une aide financière pour disposer des ressources nécessaires pour faire face aux défis actuels dus au coronavirus, qui a paralysé la plupart des économies.

Le président Alvarado a envoyé une lettre aux banques et organisations internationales telles que le FMI, afin que, dans le contexte de la crise sanitaire, elles assouplissent les conditions de prêt des pays afin qu’ils n’assument pas de dettes impayables.

À l’appui de la proposition d’Alvarado, le Secrétariat général de l’OEA a déclaré que le financement dans des conditions exceptionnelles est l’un des mécanismes qui permettront de “protéger la vie et de réduire l’impact sur l’économie des pays en développement à revenu intermédiaire ».

“Les pays doivent éviter que les problèmes de liquidité ne se transforment en problèmes de solvabilité. Pour cela, il est essentiel de donner de l’oxygène aux entreprises et aux ménages, avec des mesures allant des transferts en espèces aux garanties de crédit et des ajustements aux conditions du prêt “, a déclaré le secrétaire Almagro.

Le Président Alvarado et le Secrétariat général de l’OEA ont appelé les pays développés à capitaliser les institutions financières multilatérales pour accorder des prêts dans des conditions exceptionnelles, en plus de fournir des fonds non remboursables aux pays en développement pour faire face à l’éventualité sanitaire et à ses conséquences. sur la santé de la population, ses conditions de vie et son appareil productif.