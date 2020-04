L’Office du tourisme décrit les prévisions de Yolanda Díaz sur le secteur comme “barbares” et “imprudentes”

L’Office du tourisme a barré “Barbarité” et “imprudence” les déclarations de la ministre du Travail, Yolanda Díaz, qui a prédit que le tourisme il ne peut être réactivé avant la fin de l’année, comme d’autres secteurs les plus touchés par la crise des coronavirus, comme la culture et les loisirs.

Comme l’a critiqué le Mesa, c’est un annonce contradictoire avec la position d’autres membres du gouvernement qui, par prudence, ont jusqu’à présent évité de fixer des dates de désescalade.

«Déclarations alarmistes de ce genre constituent une grave insouciance. S’il devait en effet arriver que l’Espagne soit fermée au tourisme jusqu’à la fin de l’année, cela signifierait la ruine totale et la faillite de centaines de milliers d’entreprises touristiques, ainsi que de leurs fournisseurs, mais surtout cela nuirait directement à la 2.7 Des millions de travailleurs dans le secteur du tourisme “, a déclaré le président de l’Office du tourisme, Juan Molas.

L’Office du tourisme soutient que le retour à la normalité et le calendrier effectif de désescalade elles dépendront du contrôle sanitaire de l’épidémie, mais elle refuse d’accepter qu’à l’heure actuelle une date soit fixée.

“Nous sommes franchement préoccupés par les incohérences évidentes dans les messages des différents membres et porte-parole du gouvernement”, a expliqué Molas.

L’Office du tourisme s’assure que le secteur travaille déjà dans un planifier un retour à la normalité, ordonné et cohérent avec l’évolution de la situation sanitaire. Comme l’explique le Mesa, les voyagistes et les compagnies aériennes se préparent à faciliter les réservations dès que les mesures de confinement et les restrictions de mobilité seront levées.

En ce sens, ils ont souligné que les déclarations du ministre ont un effet “très négatif”, en transférant également l’incertitude sur les marchés internationaux et en “décourageant” les touristes dans leur intention potentielle de retourner en Espagne.

Pertes supérieures à 100 000 millions

La table ne renonce pas entièrement à la saison estivale, quelque chose qui entraînerait des pertes cumulées de plus de 100 000 millions d’euros et la destruction de milliers d’emplois. Selon ce que l’organisation a souligné, il pourrait encore être sauvé en partie si les circonstances autorisaient les déplacements internes ou si un passeport de santé était délivré pour les personnes qui ont déjà surmonté la maladie ou n’en souffrent pas “, a déclaré le président.

Molas prévoit également qu’il y aura un changement dans le modèle touristique pour s’adapter à la nouvelle situation post-coronavirus et pour cela, les entreprises du secteur développent de nouveaux protocoles de santé qui garantiront la sécurité de leurs travailleurs et des touristes.

