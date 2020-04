Loki, un chien de thérapie, offre maintenant des trousses de soins aux infirmières pendant la pandémie

En quoi consiste la zoothérapie? 5:06

(.) – Le port d’uniformes d’allaitement ou de vêtements chirurgicaux est un moyen infaillible pour que Loki commence à remuer la queue.

Ce n’est pas quelque chose qui laisse généralement la plupart des chiens à bout de souffle. Mais Loki n’est pas une canine commune: c’est une chienne de deux ans de thérapie émotionnelle Rottweiler, ou une “dogtora” comme on l’appelle.

Loki et sa propriétaire, Caroline Benzel, ont suivi des séances de thérapie au University of Maryland Medical Center environ trois fois par semaine depuis décembre dernier.

“Nous suivions une thérapie pour l’ensemble du système hospitalier”, a déclaré Benzel, étudiant en deuxième année de médecine à l’Université du Maryland. “Que ce soit pour les soignants, les premiers intervenants, les infirmières, les médecins, les patients ou même les membres de la famille dans la salle d’attente.”

Mais maintenant, les restrictions hospitalières les ont forcés à arrêter les visites en personne.

Un homme se consacre à nourrir les chiens errants en quarantaine 2:25

Ils ont donc commencé à faire de leur mieux: donner au personnel et aux patients la possibilité de suivre une thérapie Loki par vidéoconférence.

«Nous avons commencé à contacter les gens pour simplement savoir comment ils allaient et nous assurer qu’ils allaient bien. Ensuite, nous avons commencé à faire des visites FaceTime », a ajouté Benzel.

Quelque chose à «aboyer»

Benzel et Loki ont une relation spéciale avec le personnel du centre médical de l’Université du Maryland. Lorsque Loki a subi une blessure au ligament croisé antérieur, qui a nécessité une chirurgie et une physiothérapie, Benzel, un étudiant en médecine à temps plein, a eu du mal à obtenir de l’argent.

“L’hôpital a suggéré que je crée un compte GoFundMe, et tout le monde en tant que groupe a fini par payer pour toute leur chirurgie et physiothérapie”, a déclaré Benzel. “Je suis devenue très proche de tout le personnel lors des visites de thérapie et ils l’ont fait pour moi en cas de besoin”, a-t-elle ajouté.

Alors que leurs séances de thérapie numérique se poursuivaient, Benzel a commencé à voir les effets du travail acharné pendant la pandémie sur le visage du personnel hospitalier.

“D’une certaine manière, vous pouvez voir que le port d’un équipement de protection individuelle pendant de longues périodes commence à affecter votre peau et peut l’irriter”, a expliqué l’élève. «Pour moi, en utilisant ces masques pendant de courtes périodes, ma peau commence à être irritée. Je ne peux donc qu’imaginer à quoi cela ressemblera pour les personnes qui l’utiliseront pendant 8, 10, 12 heures de plus, et le type de dommages qu’il peut causer. »

Benzel savait qu’il était temps de prendre soin de ceux qui l’ont aidée, elle et son chien. Ensuite, elle a commencé à assembler des «kits de soins des héros» avec quelques articles de soins personnels essentiels. Les forfaits comprennent des hydratants pour la peau, des lotions, du baume à lèvres, de la poudre médicinale, du thé et plus encore. Et bien sûr, chaque kit que Benzel met en place a une photo du joli visage de Loki pour encourager le personnel de l’hôpital.

Sur les réseaux sociaux de Loki, Benzel a demandé au public de l’aider à créer d’autres kits de héros. La réponse a été un grand succès. Jusqu’à présent, elle a collecté environ 4 200 kits entre son emplacement dans le Maryland et un à Philadelphie.

Tous les articles du kit sont de la taille des pots de voyage, afin que les travailleurs puissent stocker ce dont ils ont besoin pendant la journée dans leurs poches. Bien que leurs dimensions soient petites, les kits ont un grand impact sur ceux qui les reçoivent.

“Le personnel a été touché par la générosité de la population”, a déclaré Benzel.

Ce sont les 5 meilleurs films sur les chiens 1:14

Attirer l’attention

Ce qui a commencé comme un petit projet avec votre animal de compagnie a augmenté sa portée et sa propagation à travers le pays. Benzel a déclaré que des campagnes similaires ont commencé à New York, au New Jersey, en Californie, en Caroline du Nord et plus encore.

«Je pense que beaucoup de gens à un moment comme celui-ci se sentent tout à fait impuissants. Ils ne savent pas ce qu’ils peuvent faire pour soutenir les travailleurs de première ligne. Quand ils voient quelque chose qu’ils peuvent techniquement faire eux-mêmes, cela change les règles du jeu, a déclaré Benzel. «C’est un moyen facile de faire la différence sans vous risquer ou risquer les autres dans le processus. Et cela fait vraiment une différence », a-t-il insisté.

De plus, il donne également à Loki une chance de réutiliser ses uniformes d’hôpital. Et il a dû le faire lors d’une récente visite à l’hôpital pour déposer 1 200 kits.

«Il est tellement excité quand je mets ses uniformes médicaux. Aujourd’hui, j’essayais de mettre les trousses de soins dans la voiture et elle essayait de monter dans la voiture tout le temps. J’ai dû l’arrêter. Il est vraiment excité de venir travailler et de faire partie du système médical du Maryland “, a déclaré Benzel.

Un “dogtora” qui est le meilleur ami d’un hôpital.

.