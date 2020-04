L’OMS appelle à une révision des statistiques COVID-19 “dès que possible”

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti ce vendredi (17.04.2020) que de nombreux pays devront revoir le nombre de décès dus au coronavirus, comme l’a fait la Chine.

“Il est difficile de comprendre pendant une crise, d’identifier tous les cas et d’identifier tous les morts”, a déclaré Maria Van Kerkhove, responsable de la gestion de la pandémie de l’OMS.

“Nous pouvons nous attendre à ce que de nombreux pays se trouvent dans une situation similaire, où ils devront revoir leurs dossiers et demander:” Les avons-nous tous enregistrés? “”, A-t-il ajouté.

“Les chiffres peuvent changer avec le temps, mais il vaut mieux que les données soient mises à jour dès que possible car cela nous aide à mieux comprendre la situation et à diriger les efforts collectifs contre la pandémie”, a déclaré le directeur exécutif de l’OMS pour Urgences sanitaires, Mike Ryan.

Normalement, le nombre de personnes décédées est entravé par différents facteurs tels que le surmenage du personnel de santé, qui priorise les malades, l’isolement des patients à domicile ou les processus bureaucratiques.

Les nouveaux morts de la Chine

La Chine a signalé la mort par COVID-19 de 1 290 personnes supplémentaires à Wuhan – le berceau de la pandémie – des victimes décédées à leur domicile, selon les autorités. Le nombre total de morts est désormais de 4 632.

Selon Maria van Kerkhove, pour son nouvel équilibre, la Chine a utilisé les données des salons funéraires, des hôpitaux, des laboratoires, des centres de détention, des cliniques et des maisons de soins infirmiers.

Pendant ce temps, le président des États-Unis, Donald Trump, a accusé Pékin de sous-estimer l’équilibre des victimes dans l’est du pays: «La Chine vient d’annoncer un doublement du nombre de ses morts par l’ennemi invisible. C’est beaucoup plus grand que ça et bien plus grand que celui des États-Unis, ce n’est même pas proche! “, A tweeté le président américain.

“Il n’y a jamais eu de dissimulation et nous n’autoriserons jamais aucune dissimulation”, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian.

Depuis son apparition fin 2019 à Wuhan, le coronavirus a infecté plus de deux millions de personnes dans le monde et contraint plus de 4,5 milliards de personnes à être confinées.