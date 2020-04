L’OMS confirme 2,54 millions de cas et 175 mille 694 décès dus à COVID-19

Les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) représentent une réduction du nombre de nouveaux cas quotidiens de COVID-19, mais un rebond du nombre de décès

La Organisation mondiale de la SANTE (QUI) a confirmé ce jeudi 70 000 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 dans le monde, donc le total depuis le début de la pandémie s’élève à 2,54 millions, tandis que le total des morts 175 mille 694, dont 6 mille 600 ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures.

Les chiffres représentent une réduction du nombre de nouveaux cas quotidiens mais un rebond du nombre de décès, et les graphiques des deux indicateurs continuent de montrer une courbe en dents de scie, sans tendance claire à la baisse au moins à l’échelle mondiale.

L’Europe reste la région la plus touchée et concentre la moitié des cas mondiaux (1,25 million) et les deux tiers des décès (plus de 110 000), tandis que l’Amérique, avec 957 000 infections et 47 000 décès, pourrait dépasser le million des infectés avant la fin de cette semaine.

Les deux domaines semblent enregistrer une tendance à la baisse lente (L’Europe depuis début avril et Amérique depuis le milieu), tandis que d’autres régions du monde, comme l’Asie du Sud-Est, Afrique u Moyen Orient, montrent un graphique ascendant, bien qu’avec un nombre total de cas significativement inférieur.

Patients récupérés, selon les données du réseaux nationaux de santé, ils dépassent 731 000, près d’un tiers du total, tandis que ceux qui sont dans un état grave ou critique sont 58 000, mille de plus que la veille.

Avec des informations de l’EFE