L’OMS prévient l’assouplissement des mesures contre le COVID-19 dans les pays européens

L’OMS a indiqué que 21 des 44 pays européens assouplissent les mesures d’isolement avant le COVID-19, donc “nous devons rester vigilants”

Près de la moitié des pays européens (21 sur 44) assouplissent les mesures d’isolement social prises pour freiner la pandémie de coronavirus COVID-19, mais “nous devons rester vigilants”, a déclaré le directeur régional pour l’Europe de la Organisation mondiale de la SANTE (QUI), Hans Kluge.

“La situation en L’Europe C’est toujours grave, et bien qu’il y ait une stabilisation dans la partie ouest, le graphique des nouveaux cas continue d’augmenter à l’est “, a déclaré Kluge, qui a souligné que des pays comme La russie, L’Ukraine ou Biélorussie montrent toujours que tendance à la hausse.

Le continent accumule 63 pour cent des décès dans le monde par COVID-19 (129 000 dans les pays européens), mais seulement 46% des cas, avec 1,4 million.

Kluge a averti les 21 pays qu’ils ont commencé à rouvrir des entreprises et se détendent confinements, et les 11 qui développent déjà des stratégies similaires, qui «doivent rester vigilants et disposés à prendre d’autres mesures si nécessaire, car cela virus ne pardonne pas ».

L’expert belge a également demandé que dans le urgence sanitaire les autorités et les familles n’oublient pas la nécessité de vacciner les enfants contre des maladies telles que la rougeole, la rubéole, la diphtérie ou le parotidite, malgré la crainte de certains parents d’emmener leurs enfants dans des centres de santé dans les circonstances actuelles.

“Nous devons faire tout notre possible pour empêcher les enfants de devenir les victimes de cette pandémie“Pour les avoir rendus plus vulnérables à d’autres maladies, a souligné le chef régional de l’OMS.

Dans ce cas, Kluge a recommandé aux gouvernements et systèmes de santé européens qu’ils maintiennent un «double réseau» qui, d’une part, traite les personnes touchées par COVID-19 et, d’autre part, n’oublie pas le reste les patients.

«Le COVID-19 ne va pas disparaître de si tôt, donc ces systèmes doubles peuvent offrir flexibilité et résilience nécessaire pour gérer d’éventuelles nouvelles vagues de les infections du coronavirus », a-t-il conclu.

Avec des informations de l’EFE