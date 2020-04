L’OMS rejette le «passeport d’immunité» contre les coronavirus – . Miami (51)

Les preuves scientifiques recueillies à ce jour ne permettent pas de garantir qu’une personne qui a contracté le coronavirus, a récupéré et généré des anticorps est protégée contre une deuxième infection, ce qui laisse sans fondement l’idée d’un “passeport d’immunité”, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Il s’agit de la réaction de l’OMS aux allégations de certains gouvernements selon lesquelles la détection d’anticorps dirigés contre le SRAS-CoV-2 (nom officiel du nouveau coronavirus) chez une personne pourrait suffire à délivrer un “certificat” ou un “passeport pour l’immunité” qui a déclaré qu’il ne pouvait plus infecter les autres.

Pour cette raison, de nombreux pays ont approuvé des études sérologiques – l’Argentine et le Portugal parmi les derniers – dans l’espoir que les résultats peuvent servir de guide pour le manque de confiance et un retour progressif à la normalité.

L’OMS réitère au cours des deux dernières semaines ses appels à la prudence et avertit que, si la levée des mesures de quarantaine par COVID-19 ne se fait pas progressivement et même par des zones différenciant les zones les plus et les moins touchés par le même pays, il peut en résulter une nouvelle et violente épidémie de coronavirus.

Jusqu’à présent, il y a 2,72 millions de cas confirmés de COVID-19 dans le monde, avec 187 000 décès, selon le dernier décompte de l’OMS.

ANTICORPS ET IMMUNITÉ AVANT LE CORONAVIRUS

Dans un guide publié samedi pour tous ses États membres et qui est le produit de l’analyse des résultats de diverses études, recherches et articles scientifiques, l’OMS explique que la plupart d’entre eux montrent que les personnes qui se remettent de la maladie développent des anticorps contre le virus, mais dans certains cas, sa présence dans le sang est très faible.

Par conséquent, “au 24 avril, aucune étude n’a évalué si la présence d’antivirus au SRAS-CoV-2 confère une immunité aux infections subséquentes chez l’homme”, précise-t-il.

“Les personnes qui supposent qu’elles sont immunisées contre une seconde infection parce qu’elles ont reçu un résultat positif (du test sérologique) peuvent ignorer les mesures sanitaires, donc l’utilisation de ces certificats pourrait augmenter le risque de transmission”, prévient l’OMS.

Plusieurs pays comptent sur leurs populations pour développer une «immunité collective ou« collective »à mesure que de plus en plus de personnes sont contaminées et guéries du coronavirus.

Cependant, l’OMS insiste sur le fait que les résultats préliminaires des tests sérologiques effectués pour détecter le nombre de personnes ayant développé des anticorps contre le virus indiquent que la proportion au sein de la population est assez faible, même dans les pays les plus touchés.

UNE PLUS GRANDE FIABILITÉ DES ESSAIS DE SÉROLOGIE

L’OMS soutient que ces tests nécessitent une validation supplémentaire pour déterminer leur niveau de fiabilité et l’exactitude de leurs résultats, car l’inexactitude de certains tests peut conduire à des erreurs et placer les personnes dans des catégories qui ne leur correspondent pas.

La première erreur qu’ils peuvent induire est qu’une personne contaminée est déclarée négative ou, inversement, qu’une personne qui n’a pas eu le virus positif.

De même, l’organisation souligne que les tests doivent être en mesure de faire la distinction entre les infections surmontées par le SRAS-CoV-2 et celles causées par l’un des six autres coronavirus humains connus.

Quatre d’entre eux causent la grippe commune, le cinquième le MERS (syndrome respiratoire du Moyen-Orient) et le dernier le SRAS.

“Les personnes infectées par l’un de ces virus peuvent générer des anticorps qui sont confondus avec ceux produits en réponse au SRAS-CoV-2”, explique l’OMS.

L’organisation a présenté ce vendredi une alliance internationale entre les gouvernements, le secteur pharmaceutique et des entités spécialisées pour garantir que toutes les technologies destinées à lutter contre les coronavirus (tests de diagnostic, vaccins et traitements) seront accessibles à tous les pays, quelle que soit leur capacité économique. , une fois qu’ils sont prêts pour la commercialisation.

.