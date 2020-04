L’ONU déplore la brutalité policière dans les détentions de virus

Le bureau des droits de l’homme des Nations Unies a averti qu’il existe un risque que l’urgence de santé publique causée par Covid-19 devienne une catastrophe pour les droits de l’homme.

La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, s’est déclarée préoccupée par le fait que dans plus d’une douzaine de paysLes mesures appliquées pour faire face à la pandémie de Covid-19 ont servi de prétexte à la police pour arrêter ou arrêter des centaines de milliers de personnes et en tuer d’autres.

«Nous avons vu combien d’États ont adopté des mesures justifiées, raisonnables et provisoires. Mais il y a aussi eu des cas très inquiétants où des gouvernements semblent avoir utilisé COVID-19 comme prétexte violer les droits de l’homme, limiter les libertés fondamentales, réduire l’espace civique et saper l’état de droit “, a déclaré Bachelet.

Dans une déclaration, le représentant du Bureau des droits de l’homme des Nations Unies a déclaré que tirer, arrêter ou maltraiter une personne Parce que, motivée par la recherche désespérée de nourriture, elle a violé un couvre-feu, c’est sans aucun doute une réponse illicite et inacceptable.

C’est aussi, a-t-il dit, créant une situation dans laquelle une femme trouve cela difficile ou dangereux aller à l’hôpital pour accoucher.

Dans certains cas, il a dénoncé des gens sont morts d’une mauvaise application des normes qui aurait été implanté pour les sauver de l’épidémie de coronavirus.

“De nombreuses plaintes émanant de diverses régions indiquent que la police et d’autres forces de sécurité ont eu recours à une force excessive, parfois mortelle, pour contraindre la population à respecter les règles d’isolement et les couvre-feux. Souvent, ces violations des droits de l’homme ont été commises contre des membres des segments les plus pauvres et les plus vulnérables de la population », a-t-il affirmé.

Un responsable de son bureau a signalé que quelque 80 pays avaient déclaré des urgences. Il s’agit du Nigéria, du Kenya, de l’Afrique du Sud, des Philippines, du Sri Lanka, d’El Salvador, de la République dominicaine, du Pérou, du Honduras, de la Jordanie, du Maroc, du Cambodge, de l’Ouzbékistan, de l’Iran et de la Hongrie où les allégations ont été jugées plus troublantes.

Dans certains de ces pays, des dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées et détenues pour avoir violé les mesures de confinement liées à la pandémie. Les Philippines en tête de liste avec 120 000 détenus pour violation du couvre-feu au cours des 30 derniers jours.

Au Kenya, les autorités enquêtent sur 20 cas de décès liés au comportement de la police dans le mise en œuvre des mesures de couvre-feu. Le pays a signalé 14 décès dus à COVID-19 à l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En Afrique du Sud, l’ONU a reçu des informations faisant état de l’utilisation par la police de balles caoutchouc, gaz lacrymogène, lance-eau et fouets renforcer la distanciation sociale, en particulier dans les quartiers pauvres. En outre, 39 plaintes font l’objet d’une enquête, notamment de meurtre, de viol, d’utilisation d’armes à feu et de corruption.

Au Nigeria, il a été signalé que 18 personnes ont été tuées par les forces de sécurité dans le cadre de mesures d’application du virus. Les autorités du pays ont attribué certains décès à la violence en prison.

À son tour, en chine Des informations font état de censure, d’intimidation, d’arrestation et d’arrestation présumée de voix dissidentes telles que des médecins et des journalistes.

Afin d’aider les États dans leur réponse aux COVID-19, le Haut-Commissariat a publié un manuel de politique sur l’adoption de mesures urgentes et exceptionnelles.

Le document d’orientation insiste sur le fait que, comme en temps normal, les responsables de l’application des lois doivent respecter les principes de légalité, nécessité, proportionnalité et précaution.

Mesures exceptionnelles ou états d’urgence, indique qu’ils doivent subir la supervision du Parlement, du pouvoir judiciaire et de l’opinion publique.

“Il est clair que les États ont besoin de pouvoirs supplémentaires pour y faire face. Mais si l’état de droit n’est pas défendu, nous risquons qu’une urgence de santé publique se transforme en catastrophe droits de l’homme, avec des effets négatifs qui dureront longtemps après la fin de la pandémie “, a conclu le Haut Commissaire.

