L’OPS appelle à une augmentation des tests et de la prudence en allégeant la quarantaine

L’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a recommandé mardi 21 que les pays membres augmentent leur capacité de dépistage pour identifier les cas de coronavirus et qu’ils fassent attention lorsqu’ils adoptent des mesures pour assouplir les restrictions à la circulation des les gens. Au 20 avril, la région des Amériques comptait 893 000 cas confirmés et 42 686 décès.

Carissa Etienne, Directrice générale de l’OPS, la branche de l’Organisation mondiale de la santé dans les Amériques, a déclaré qu’il n’y a pas d’image complète de la façon dont le virus affecte les sociétés. Elle a déclaré que les tests sont un outil puissant pour contrôler la pandémie et sauver des vies, et a déclaré qu’à la fin du mois de février, l’organisation avait mis à disposition le matériel nécessaire aux États membres pour effectuer des tests de PCR, considéré comme le meilleur pour diagnostiquer les cas convoités. -19.

“Nous avons besoin d’une vision plus claire de l’endroit où le virus circule et du nombre de personnes infectées pour guider nos actions. Il est important d’étendre et d’accélérer les tests pour suivre la propagation du virus dans les Amériques”, a déclaré Etienne, soulignant que tous les systèmes de santé ne sont pas tous dans la région sont en mesure de traiter un grand volume de tests. “Ils ont besoin d’un soutien important pour traiter ce grand nombre de cas.”

L’OPS a déclaré qu’il était nécessaire d’élargir la capacité des laboratoires publics et privés dans les pays, afin de prioriser les patients présentant des symptômes et ceux qui sont entrés en contact avec des personnes infectées. Et enfin, assurez-vous que les tests sont gratuits car les prix élevés créent une barrière entre le patient et le traitement.

Le Directeur adjoint de l’OPS, Jarbas Barbosa, a déclaré que les pays ne devraient songer à assouplir la restriction de la circulation des personnes que lorsqu’il existe des informations fiables sur le contrôle de la transmission communautaire. “Ce n’est qu’alors que vous pourrez parler de quitter la quarantaine ou de planifier. Sinon, il pourrait y avoir une nouvelle vague de transmission”, a-t-il déclaré, soulignant la nécessité de surveiller l’ensemble du processus et de le faire étape par étape, lentement. et progressive.

“L’essentiel est de bien surveiller et planifier pour que la transition soit sûre pour les pays qui ont non seulement stabilisé la courbe (des cas), mais l’ont réduite”.

Voir aussi:

De marcheur, un vétéran de la guerre de 99 ans recueille des millions pour la santé publique britannique

.