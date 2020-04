Lula attaque Moro, dit Bolsonaro est le «ministre» du ministre et demande la prudence sur la destitution

L’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva a élu l’ancien ministre Sérgio Moro, son bourreau, et non le président Jair Bolsonaro comme cible principale de la crise causée par le limogeage du président sortant.

Vendredi soir, lors d’une réunion avec l’exécutif national et des représentants des bancs du PT à la Chambre et au Sénat, Lula a utilisé la majeure partie de son discours pour attaquer Moro. Selon les participants à la réunion, l’ex-président a décidé de prendre la parole au début de la conversation et non à la fin, comme d’habitude. Lula a fait une aparté lors de la manifestation du président du parti, Gleisi Hoffmann, qui a été le premier à prendre la parole et a immédiatement attaqué Moro.

Selon certaines informations, Lula a commencé à énumérer les actes de Moro contre lui-même et le PT depuis le début de la Lava Jato. À un moment donné, l’ancien président a déclaré que Moro avait des liens avec le gouvernement américain quand il était juge, mais qu’il n’avait pas réellement lié ces liens à la façon belliqueuse dont l’ancien juge avait quitté le gouvernement.

Dans son compte Twitter, samedi matin, 25 ans, Lula a déclaré que Bolsonaro est “l’enfant” de Moro et non l’inverse.

“Il ne peut y avoir de renversement de l’histoire. Bolsonaro est le fils de Moro, et non Moro croit en Bolsonaro. Dans toute cette dispute, les deux sont des criminels, mais c’est Bolsonaro qui est l’enfant et non l’inverse. Et les deux sont des enfants. des mensonges inventés par Globo “, a indiqué l’ex-président.

Moro était responsable de la condamnation de Lula à neuf ans et six mois de prison pour corruption passive et blanchiment d’argent dans le cas du triplex de Guarujá en 2017. La peine a été augmentée par le Tribunal régional fédéral de la 4e région (TRF-4) pour 12 ans puis réduit par la Cour supérieure de justice (STJ) à huit ans et dix mois.

La condamnation a conduit Lula à être emprisonné pendant un an et demi dans la prison de la police fédérale à Curitiba et a empêché le PT de se présenter aux élections présidentielles de 2018, alors qu’il était un leader dans les sondages. Lula a toujours nié les irrégularités dans l’affaire triplex et prétend que Moro a forcé le condamnation pour le sortir du conflit électoral, qui a ouvert la voie à la victoire de Bolsonaro.

Selon des sources de PT, cela explique le fait que Lula ait appelé à la prudence quelques heures plus tôt, lors d’une conversation avec Gleisi, Aloisio Mercadante et Fernando Haddad, toujours sous le coup de la déclaration de Moro.

Lors de la réunion de vendredi soir, le PT a décidé qu’il ne déposerait pas de demande de destitution pour Bolsonaro isolément. Si vous le faites, ce sera avec d’autres partis d’opposition et des entités de la société civile. Mais il ne prendra pas non plus position contre la destitution du président et si la Chambre engage le processus, le parti votera en faveur de la destitution.

Sur un autre front, le PT a nommé des envoyés pour rechercher le maire, Rodrigo Maia (DEM-RJ), et essayer de débloquer le processus de propositions d’amendement à la Constitution (PEC) qui changent la forme de succession présidentielle en cas de destitution.

Aujourd’hui, il y a deux PEC sur le sujet au Congrès. Le premier, par l’ancien député Miro Teixeira (Rede-RJ), a déjà adopté la Commission constitutionnelle et judiciaire de la Chambre (CCJ). Le second, présenté par les députés Paulo Teixeira (PT-SP) et Henrique Fontana (PT-RS), est plus détaillé mais n’a pas encore été analysé par la commission. L’idée est de convaincre Maia de rejoindre les deux PEC.

“Nous devons approfondir les enquêtes sur l’utilisation de fausses nouvelles dans l’élection de Bolsonaro parce qu’il y a eu fraude. Avec l’approbation du PEC, nous n’aurions pas à nous inquiéter de (Hamilton) Mourão (vice-président)”, a déclaré Paulo Teixeira.

Les PEC prévoient la tenue de nouvelles élections en cas de vacance à la Présidence de la République jusqu’à six mois avant la fin du mandat. Aujourd’hui, en cas de mise en accusation, le vice-président prend le relais.

