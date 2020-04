Maiara filme Fernando cuisiner en sous-vêtements et fond: «Belle chose comme ça»

Fernando a été repéré par sa petite amie, Maiara, alors qu’il cuisinait après le live avec le duo, Sorocaba, à l’aube du dimanche (19). En sous-vêtements et chemise noirs, le compatriote préparait une pâte lorsqu’elle a été filmée par la jumelle de Maraisa. Cependant, l’artiste a censuré la vidéo avec une bande interdite pour les mineurs de moins de 18 ans. «Une belle chose à ce sujet et toujours à cuire», a salué Maiara

Maiara a surpris son petit ami, Fernando, en train de préparer le dîner après le live avec le duo Sorocaba, à l’aube dimanche (19). Cependant, le look inhabituel pour la cuisine – le même que celui qu’il a choisi lors de la célébration des 11 mois de rencontres avec le compatriote – a fait censurer la vidéo de la sœur de Maraisa sur Instagram. Le chanteur est apparu dans une chemise et des sous-vêtements noirs tout en cuisinant une nouille. “Belle chose et toujours en train de cuisiner”, écrit la chanteuse.

Maiara et Maraisa ont participé à un défi à Tik Tok: le jeu “Eu Nunca”. Les jumeaux ont avoué être restés avec un ex-petit ami et ont même affirmé être sortis avec 2 hommes en même temps. Les deux ont dit qu’ils n’avaient jamais embrassé plus de 3 personnes en une nuit. Maraisa a déclaré qu’elle avait déjà utilisé un faux profil pour traquer une personne, ainsi que prendre un mauvais verre. Maiara, en même temps, a nié les deux questions. “De hautes révélations”, ont souligné les sœurs. Ensuite, la petite amie de Fernando a taquiné le chanteur en commentant l’une de ses réponses: “Les gens me demandent ici sur le direct comment allez-vous sortir avec 2 en même temps”. “Wow, Maiara! Comme c’est ridicule. Vraiment. Comment fais-tu, vieil homme? Wow … Brûlant [o meu filme] violemment “, a répondu Fernando, amusant sa petite amie, qui lui a préparé un déjeuner surprise pendant l’isolement social.

Ayant terminé la quarantaine volontaire à cause de Covid-19 – une maladie contractée par plus de 38 000 Brésiliens – à la ferme, Maiara a partagé quelques instants avec son petit ami. La chanteuse a posé en bikini à son petit ami et le look de Fernando était une raison pour le commentaire de la mère de l’artiste, Almira. “Fernando bavant sur ma fille! Juste un petit homme amoureux”, écrit-il, et ajoute: “Prends bien soin d’elle, tu ne trouveras personne de mieux qu’elle”. La veille, Maiara a attiré l’attention des fans en montrant son corps dans un bikini imprimé bleu marine.

L’un des moments partagés par Maiara est le résultat de la soirée emballée par le concert de Jorge et Mateus, diffusé par Yoube. Sur Instagram, la chanteuse a montré comment l’artiste s’est réveillée après avoir bu un verre tout en profitant du spectacle virtuel. “Devinez ce qui s’est passé? Le cadeau qu’il a laissé sur mon lit … Il a tout jeté, les gens”. Dans les commentaires, Fernando a été amusé et a minimisé la situation. “Qui jamais?”, A écrit le sertanejo.

