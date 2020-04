Malgré le coronavirus, le Nicaragua reprend ses activités professionnelles et éducatives – . Dallas (39)

Le gouvernement nicaraguayen a ordonné lundi le retour dans des classes de plus de 1,8 million d’étudiants de tous niveaux et la reprise du travail de quelque 130 000 employés publics malgré les critiques des organisations internationales de santé sur la menace du nouveau coronavirus.

Salvador Vanegas, conseiller présidentiel pour les questions d’éducation, a déclaré que les élèves sont retournés dans les salles de classe après 15 jours de “récréation” de Pâques décrétés par le président Daniel Ortega.

Cité par le portail officiel du 19, Vanegas a indiqué que dans les centres éducatifs “les protocoles du ministère de la Santé” sur le lavage des mains étaient activés.

Avant le retour des élèves du primaire et du secondaire, quelque 57 000 enseignants et techniciens de l’éducation avaient déjà repris leur travail.

Quelque 160 000 étudiants des universités publiques et 130 000 employés de l’État qui ont également profité de deux semaines de vacances ordonnées par le gouvernement sont également revenus.

Jonathan López, membre de l’opposition Coordination pour la démocratie et la justice (CUDJ), lié à l’opposition, a déclaré que les autorités universitaires avaient menacé d’expulser les étudiants qui ne fréquentaient pas les cours.

Jorge Mendoza, directeur de l’organisation non gouvernementale Foro de Educación y Desarrollo Humano, a décrit la décision comme “une obstination” et “une irresponsabilité qui coûtera très cher”, car les étudiants sont exposés à contracter le virus et à devenir des transmetteurs .

“Je crains pour la santé de mes quatre petits-enfants qui vont en classe et ils ne peuvent pas le manquer car on leur a dit que s’ils ne partaient pas, ils emporteraient des points de suture”, a déclaré inquiète Gertrudis Palacio, une employée de maison de la région de Las Esquinas, à 40 kilomètres au sud de Managua.

Ortega n’a pas fermé ses frontières ni pris de mesures préventives importantes contre le coronavirus, contrairement au reste des gouvernements d’Amérique centrale, une région où COVID-19 a tué plus de 400 personnes et infecté quelque 10 100 personnes.

Selon le dernier rapport du ministère de la Santé lundi, il n’y a qu’un seul cas positif de coronavirus au Nicaragua, un homme de 58 ans qui est “délicat et stable”. Treize autres personnes sont “sous suivi” et “sous surveillance responsable et permanente”, soupçonnées apparemment de contagion.

Jusqu’à présent, seules deux personnes sont mortes dans le pays et à ce jour “il n’y a pas de transmission communautaire”, a insisté le rapport officiel. Cependant, les autorités n’ont pas indiqué le nombre de tests de COVID-19 qu’elles ont effectués depuis la détection du premier cas à la mi-mars.

Par ailleurs, la police a annoncé dans un communiqué de presse qu’elle avait arrêté cinq personnes dans la communauté d’Esquipulas sur l’île d’Ometepe, dans le sud du pays, où trois policiers ont été blessés lors d’incidents violents dimanche soir.

La force a déclaré que “des sujets en état d’ébriété total” avaient attaqué des membres d’une patrouille de police avec des pierres et blessé trois officiers, dont un sous-officier qui avait également été “kidnappé”.

Dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, les habitants d’Ometepe ont déclaré qu’un groupe de voisins avait pris en otage le sous-officier pour exiger la libération de quatre jeunes de la communauté qui avaient été arrêtés quelques heures auparavant.

