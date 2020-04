Malgré les difficultés de la pandémie, le transport aérien au Brésil reste actif

Comme les autres secteurs économiques, le transport aérien connaît des périodes d’incertitude et certains changements ont été nécessaires pour maintenir la continuité des activités et le fonctionnement des zones dépendantes de l’approvisionnement. Selon l’Association brésilienne des compagnies aériennes (ABEAR), les compagnies aériennes exploitent un réseau de vols essentiel pour maintenir le pays connecté et fonctionnel, principalement pour garantir la logistique des médicaments et des équipements essentiels pour lutter contre la pandémie.

L’offre hebdomadaire de vols intérieurs au Brésil est passée de 14 781 à seulement 1 241 depuis fin mars. Avec la baisse de la demande et des mesures contre la nouvelle pandémie de coronavirus, l’Agence nationale de l’aviation civile (Anac) a conclu un accord avec les trois principales compagnies aériennes et formé un nouveau réseau dans 46 sites brésiliens. Selon Suemi Sumikawa, consultant commercial pour le transport maritime intérieur chez Asia Shipping chez Asia Shipping, le scénario est incertain, mais il est toujours innovant, les compagnies opérant avec seulement 10% de leur capacité de vol totale. “Cependant, les entreprises prennent des mesures pour étendre leur capacité de fret vers des destinations stratégiques dans le pays. Les départs de Guarulhos vers Belém, Manaus, Fortaleza, Salvador, Recife et Porto Alegre sont fréquents”, illustre-t-il.

Pour continuer à déplacer le secteur, des alternatives sont créées. Récemment, l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) a approuvé le transport exclusif de marchandises dans la cabine des passagers. Avec cette décision, les compagnies aériennes pourront demander ce type d’opération et maximiser leur capacité de livraison continue de produits et fournitures essentiels en cette période de pandémie, tels que la nourriture, les fournitures médicales et les équipements de protection individuelle (EPI), en plus d’autres produits hospitaliers.

Pour aider ses clients à faire face à la pandémie sans préjudice des opérations, Asia Shipping, le plus grand intégrateur logistique d’Amérique latine, travaille directement avec les compagnies aériennes, contribue à l’approvisionnement du pays et fait tout pour que le Brésil ne s’arrête pas. “En plus de maintenir un contact constant avec les compagnies aériennes, ce qui facilite la réservation d’espaces avec l’avion, nous proposons à nos clients des alternatives pour continuer à opérer avec le service Air-Rodo, dans lequel nous transportons le fret par avion jusqu’à l’aéroport. plus proche et nous transportons par la route vers la destination finale, accélérant ainsi la livraison “, explique Suemi.

S’il est impossible de prédire l’avenir de l’industrie du transport aérien et l’ampleur des impacts de la crise provoquée par la nouvelle pandémie de coronavirus, les experts estiment que oui, il y aura une reprise des voyages en avion. “Chez Asia Shipping, les nouveaux efforts sont tous axés sur le maintien des activités de nos clients, notre pays ne peut pas s’arrêter et en tant que multinationale brésilienne, c’est notre principal objectif et notre espoir”, conclut Suemi.

Site Web: http://www.asgroup-portal.com/pt

