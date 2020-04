Maradona rappelle le but qu’il a marqué contre l’Angleterre

Le plus grand joueur de l’histoire du football argentin, Diego Maradona a été le meilleur joueur d’Albiceleste à la Coupe du monde 1986 et a été élu vainqueur de la Coupe du monde, remporté par l’Argentine elle-même. Sur les cinq buts marqués par le maillot 10 du tournoi, deux étaient contre l’Angleterre en quart de finale.

Dans une interview accordée à “AFA Play”, la plateforme à la demande de l’équipe nationale argentine, Maradona a parlé du but qui a ouvert le score contre les Anglais. Le but qui est devenu connu sous le nom de “La Mano de Dios” (la main de Dieu, dans la traduction gratuite) était le premier du match, marqué à cinq minutes de la seconde mi-temps.

L’entraîneur actuel de Gimnasia y Esgrima a déclaré qu’il avait prévu le coup, car à ce moment-là, il n’y avait pas de règle du ballon en arrière pour le gardien de but. Après une passe du défenseur anglais Sansom, Maradona en profite et marque le but.

– Tous les joueurs de la défense étaient super. Sansom, par exemple, qui m’a donné le laissez-passer, voulait lancer la balle en arrière, car à ce moment-là il fallait revenir en arrière et partir. Alors, quand j’ai vu que la balle montait, montait, je pensais qu’elle n’atteindrait jamais. J’espérais qu’elle tomberait et mon idée était de mettre ma main et ma tête – a déclaré l’Argentine.

Après le déménagement, l’ancien milieu de terrain a rappelé que le gardien anglais Peter Shilton ne comprenait rien et ne savait pas où était le ballon. Le compagnon de Maradona, Sergio ‘Checho’ Batista, a demandé si le joueur avait marqué le but avec sa main.

– Tais-toi, idiot. Tiens-moi. Tais-toi et embrasse-moi – dit la chemise 10.

Moment où Maradona utilise sa main pour ouvrir le score contre l’Angleterre en 1986. Maradona a raconté son enfance, sa famille, ses débuts et les événements les plus importants de sa carrière dans une interview de 36 minutes. Voir ci-dessous.