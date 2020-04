Maraisa détaille la relation de sa sœur, Maiara, avec son compatriote Fernando Zor. Découvrez!

Maraisa a livré les combats de sa sœur avec son petit ami lors du #QuarentenaDoConversa, nouveau format du programme ‘Conversa com Bial’. «Maiara n’aime pas que j’en parle, non. Mais elle est déjà allée dans mon lit et a laissé Fernando dormir seul. Je peux tout voir ici dans cette maison. Les deux se battent, alors ils sont en paix. Les deux sont trop drôles ”, a déclaré le chanteur

mis à jour le 22/04/2020 à 01h02

Maraisa a parlé de la relation de sa sœur, Maiara, avec le compatriote Fernando Zor, dans #QuarentenaDoConversa, le nouveau format du programme “Conversa com Bial”, qui a commencé à diffuser des interviews en direct sur Instagram lundi (20). Vivant ensemble pendant la quarantaine, le couple est plus proche, cependant, ils ont encore quelques discussions à la maison. “Maiara n’aime pas vraiment que j’en parle, non. Mais elle est déjà allée dans mon lit et a laissé Fernando dormir seul. Je peux tout voir ici dans cette maison. Ils se battent, puis ils sont en paix. Ils sont trop drôles “, a remis Maraisa.

Maraisa a passé du temps au manoir des sœurs

En passant du temps au manoir du duo à Goiânia (GO), Maraisa a rapporté des combats que Maiara a habituellement avec Fernando. “Quand elle est allée dans mon lit, il est allé là-bas, est venue la chercher et a dit: ‘Tu vas dormir avec moi, oui’. Ensuite, ils se réconcilient ensuite”, a-t-il dit. Fernando, qui était avec les sœurs lors de l’entretien, a détaillé la relation avec Maiara. “Oui, je suis allé dans la chambre et je l’ai ramassée. Mais c’est parce que je l’ai ramassée, sinon elle n’irait pas”, a commenté le musicien avec bonhomie.

Maiara déclare vivre dans le pays

Fernando a eu 36 ans ce mardi (21), et Maiara a souligné que passer ce temps avec l’arrière-pays avait aidé à contrôler l’anxiété due à la pandémie. “Je donne pitis ici et je dis: ‘Fernando, qu’est-ce que je vais faire?’. Puis il me demande d’être calme, dit d’être calme avec sa carrière. Il prend soin de moi”, a-t-il dit. «Ils sont tous deux extrêmement concentrés, Bial. J’ai beaucoup appris. Bien que je sois un peu plus âgé dans ma carrière, ils ont de la musique dans les veines, de la musique live et la vivent pendant 24 heures. Même au coucher, Maiara se réveille à l’aube et écrira dans un cahier qu’elle a “, a salué la partenaire de Sorocaba.

Une chanteuse parle de grossesse dans une interview

Pedro Bial a plaisanté en disant que le nombre de femmes enceintes a augmenté pendant l’isolement social. “Nous sommes actifs, nous pratiquons beaucoup [sexo], mais en faisant attention “, a assuré Maiara. En mars, Maraisa a commencé à sortir avec Fabrício, du couple avec Henrique. L’homme d’affaires vit dans la même copropriété que la chanteuse, alors les deux passent également du temps ensemble pendant cette période.” Je suis encore au début de ma relation, sortir avec le voisin. Lorsque nous commençons à nous sentir étranges, tout le monde va dans une maison. Je suis encore dans une phase plus pacifique “, a déclaré le compatriote.

(Par Patrícia Dias)

Voir aussi:

Maiara filme Fernando cuisiner dans ses sous-vêtements et fond: «Belle chose comme ça»