Marié demande à Sánchez d’expliquer s’il a ordonné à la garde civile de restreindre la population pour couvrir les erreurs

Les réponses aux déclarations controversées du numéro deux de la Garde civile et à la gestion par le gouvernement de la crise des coronavirus se succèdent. Le leader PP, Pablo Casadoa montré son rejet aux déclarations de la Garde civile sur les canulars, après le chef de l’état-major de la Garde civile, le général José Manuel Santiago, affirmera qu’ils fonctionnent «Minimiser le climat contrairement à la gestion de crise par le gouvernement», ils ont donc demandé des explications à cet égard.

«La garde civile n’est pas là pour minimiser le climat contrairement à la gestion de crise par le gouvernement.» Sánchez doit expliquer s’il a ordonné au Corps de la sécurité de restreindre la liberté d’expression des citoyens sur les réseaux sociaux pour couvrir leurs erreurs. Ce serait très grave “, a expliqué le leader du PP sur son compte Twitter.

La garde civile ne doit pas “minimiser le climat contrairement à la gestion de crise par le gouvernement”. Sánchez doit expliquer s’il a ordonné au Corps de la sécurité de restreindre la liberté d’expression des citoyens sur les réseaux sociaux pour camoufler leurs erreurs. Ce serait très grave pic.twitter.com/Q3QIBn2qg4 – Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 19 avril 2020

Pendant ce temps, la porte-parole du PP au Parlement européen, Dolors Montserrat, a demandé à la Commission européenne de vérifier si l’Espagne s’efforce de minimiser les critiques du gouvernement de Pedro Sánchez pour sa gestion de la crise des coronavirus, comme indiqué. le chef d’état-major de la garde civile et, si cela est confirmé, qu’il prend des mesures à cet égard.

Le PP a avancé que Montserrat enverra une question écrite à la Commission européenne dans laquelle il demandera que, dans des cas comme celui-ci, il exhorte les gouvernements de l’UE à respecter les règles de l’état de droit et les valeurs de l’UE, parmi lesquelles la liberté d’expression est incluse. “Les déclarations d’aujourd’hui indiquent une attaque évidente et très grave contre les libertés dont le gouvernement serait responsable”, a déclaré le porte-parole populaire.

Dans votre question écrite, Dolors Montserrat Il demandera également à la Commission européenne comment elle évalue les actions des gouvernements européens en matière de droits et libertés dans la lutte contre le virus et si elle a des résultats préliminaires à cet égard.

Aussi l’ancien ministre de l’Intérieur, Juan Ignacio Zoido, a statué sur la question. «Je connais très bien les hommes et les femmes qui composent le @guardiacivil et je sais qu’ils sont exemplaires et garants de l’Etat de droit, comme ils l’ont démontré à maintes reprises et continueront de le faire. Donc, cela mérite une explication claire au-delà de parler de déchéance lors de la lecture “, a ajouté Zoido pour sa part dans ce réseau social.

Un «écart» pour Marlaska

Lors de sa comparution ce dimanche à la conférence de presse du comité technique de surveillance quotidienne du coronavirus, le chef d’état-major de la Garde civile, le général José Manuel Santiago, a souligné que, dans la lutte contre les canulars qui se propagent principalement par les Les réseaux sociaux s’efforcent de minimiser “le climat opposé” au gouvernement pour sa gestion de la crise générée par la pandémie provoquée par Covid-19.

Concrètement, Santiago a déclaré qu’elle fonctionnait dans deux directions: “d’une part, éviter le stress social causé par ces canulars, et d’autre part, minimiser le climat contrairement à la gestion de crise par le gouvernement”.

Plus tard, lors de la conférence de presse après la réunion de l’exécutif avec les présidents des communautés autonomes, le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a qualifié ces mots de “caducs”. Cependant, lors de la visualisation des images vous pouvez voir comment le général commence la phrase et, quand il se perd, il regarde ses papiers dans ce qui ressemble à une tentative de le récupérer.

“Je ne sais pas ce qui aurait pu être dit parce que j’étais à la réunion de la conférence des présidents. Si ce sont les expressions qu’il a prononcées, ce doit être une déchéance du général lors de sa réponse “, a expliqué le ministre.