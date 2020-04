Marília Mendonça donne un avis sur un look avec un jean détruit de Maraisa: «Rica»

Maraisa a choisi une production puissante pour chanter lors d’une émission à la maison, diffusée sur sa chaîne YouTube: la sœur jumelle de Maiara combinait un jean détruit, un haut blanc et une ceinture noire. “Je suis riche”, a commenté la chanteuse Marília Mendonça avec amusement devant la photo de son amie, impressionnée par le look. Découvrez plus de photos dans la galerie!

La chanteuse Maraisa se produira avec sa sœur, Maiara, dans un multi-live avec 8 autres artistes de son bureau, Workshow, vendredi soir (17). Même chez lui, ainsi que le reste des sertanejos, l’interprète de “Nem Tchum”, n’a pas manqué de perfectionner son look et a valorisé le look en photo avec son animal de compagnie, Romeu. Avec une marque puissante, le top blanc mato-grossense combiné avec un jean détruit, bien déchiré au genou et avec un léger lavage. Une ceinture noire a terminé la production, améliorant la silhouette. “Tout est prêt ici”, a écrit la petite amie de Fabrício Marques, à qui il a remporté un compliment selfie cette semaine.

Marília Mendonça ne cache pas l’animation avec le regard de son amie

Au vu du dossier, Instagram, Maiara et Marília Mendonça ont laissé des commentaires. “Quelle belle photo”, a déclaré la jumelle de Maraisa. La propriétaire du hit “Serenata” a été impressionnée par le style de son amie. “Je suis riche!”, A plaisanté Marília, se référant à un mème du personnage de Carolina Ferraz dans le feuilleton “Beleza Pura”. Voir ci-dessous!

Un garçon de la campagne interagit avec des «tantes» en vidéo

Amis de longue date, les trois artistes ont vécu un joli moment jeudi soir (16). Marília a présenté l’héritière, âgée de 4 mois récemment (avec le droit de faire la fête à la maison), lors d’un appel vidéo avec le couple. “Les gars, nous ne connaissons toujours pas Léo”, a révélé Maraisa. “Dites ‘Salut les gars, je vais dormir’! Dites ‘Salut, tante Maiara’ et ‘Salut, tante Maraisa’. Je porte un pyjama, regarde. a déclaré, tout hibou, la petite amie de Murilo Huff, avec l’héritier du couple sur ses genoux. Ravie, Maraisa a fait l’éloge du petit: “Mon Dieu! Comme c’est beau! Merveilleux. J’ai adoré!” Le jumeau aux cheveux roux, à son tour, a dû retenir ses larmes. “Oh, Marília, tu vas me faire pleurer un jour,” admit-il.

La réaction de Leo surprend le trio d’amis

Quand Léo allait retourner au berceau, Maiara et Maraisa ont envoyé des baisers au bébé. Et, à la surprise des trois, il les a imités. “Oh mon Dieu! Il nous a même envoyé un baiser! Il m’aime!”, S’exclame

Fernando Zor dans la vidéo. Quelques instants plus tard, Maraisa a commenté la réaction du bébé sur Twitter. “Je suis toujours au courant du baiser que Léo nous a envoyé en direct. 4 mois de gens! Et déjà des baisers! Comment ça?”, A posté l’artiste. “Ce garçon me surprend”, a répondu maman lors de son premier voyage chez son amie.

(Par Marilise Gomes)

