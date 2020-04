Mbappé pourrait coûter 40 millions d’euros après la crise des coronavirus

Kylian Mbappé du PSG pourrait valoir quatre fois moins que ce qui est évalué aujourd’hui après la nouvelle pandémie de coronavirus

La fenêtre de transfert de l’été européen est l’un des grands moments de la saison du vieux continent. Habituellement tenue tout au long de juillet et début août, la période rassemble les grandes et millionnaires négociations entre clubs. Cette année, cependant, les transactions peuvent être effectuées pour moins que les saisons précédentes, en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus.

Dans une chronique du journal Ouest France, l’eurodéputé français Daniel Cohn-Bendit a souligné qu’après la pause dans le football mondial, les équipes européennes devront se réguler et utiliseront la fenêtre de transfert pour cela. À titre d’exemple, le politicien a cité le cas de Kylian Mbappé, du Paris Saint-Germain.

“Mbappé coûtera 40 millions d’euros après tout ça. Ce sera le prix de demain et non les 200 qu’il a coûté. Cette crise effacera l’irrationalité du sport professionnel. C’est comme s’il y avait eu une attaque nucléaire et qu’il fallait la reconstruire, mais sur d’autres bases Il y aura un règlement de facto “, a-t-il déclaré.

Avec cela, les clubs financièrement stables intéressés par l’attaquant français, comme le Real Madrid, peuvent facilement l’acquérir. Le contrat de Mbappé avec le PSG est valable jusqu’en juin 2022. Le club parisien serait prêt à céder la star pour moins que l’achat afin qu’il ne transfère pas gratuitement dans une autre équipe.

