Melilla refuse de payer 300 000 € pour la prise en charge des 55 immigrants qui ont sauté la clôture et les 300 bloqués

Melilla refuse de payer les 300 000 euros ce qui a attiré l’attention des 55 immigrants qui ont sauté la clôture et les 300 bloqués. Par conséquent, le gouvernement du Ville autonome a transmis la facture à Gouvernement de Pedro Sánchez.

Plus précisément, il s’agit des soins 300 marocains qui ont été piégés dans la ville espagnole après la fermeture de la frontière marocaine du 13 mars et la 55 subsahariens qu’ils ont sauté la clôture le 6 avril et qu’ils ont effectué une quarantaine dans une tente de la ville avant de rejoindre le CETI.

A la question des journalistes, le conseiller de Santé publique, Mohamed Mohand (PSOE), Il a souligné qu’il enverra ce mercredi au Secrétaire d’Etat aux migrations, par visioconférence, que “le coût doit être assumé, d’une manière ou d’une autre, par le Ministère des migrations et non par la Ville autonome”.

Le responsable socialiste a souligné que “ces coûts sont très variables car ils desservent un certain nombre de personnes et représentent au total environ 300 000 euros par mois”.

Mohamed Mohand Il a souligné que “la ville autonome n’a pas de compétences en matière de migration” et, par conséquent, ce doit être l’administration compétente, en l’occurrence le ministère du Travail et de la Migration, “celle qui doit supporter ce coût” d’hébergement de ces personnes, dans un cas, plus de 300 Marocains ont été bloqués dans la ville après la fermeture de la frontière et dans 55 autres personnes subsahariennes qui n’ont pas pu être emmenées au CETI, après avoir sauté la clôture, jusqu’à ce qu’elles soient mises en quarantaine, au cas où quelqu’un aurait convoité-19.

La ville autonome a ces personnes réparties entre la Plaza de Toros et l’esplanade du complexe V Pino, où elles continuent le confinement obligatoire qui établit l’état d’alarme pour le coronavirus et où elles ont assuré l’hébergement, l’entretien et la santé.