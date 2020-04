Merkel nie que la Bundesliga suive l’exemple de la Ligue 1

La suspension de la Ligue 1 en France et l’attribution du titre au PSG avaient suscité toutes sortes de spéculations sur les conséquences pour les autres championnats d’Europe. Selon le média français Le Parisien, Le président français Emmanuel Macron avait exhorté les autres gouvernements de l’UE à suivre son exemple et à annuler les ligues à cause du coronavirus, démontrant ainsi l’unité face à la crise.

Cela oui, l’information des moyens français n’a pas valu d’être niée. Jeudi après-midi, la chancelière allemande Angela Merkel a comparu devant la presse après une réunion avec les premiers ministres de la République fédérale et a été interrogée sur la prétendue demande de Macron. Merkel a ri et a été franc dans sa réponse: «Pas du tout. Je parle très souvent avec le président français, mais ce n’était à aucun moment un sujet “, a-t-il souligné.

Les autorités politiques allemandes ont reporté à la semaine prochaine la décision sur l’avenir de la Bundesliga. Mercredi 6 mai, la chancelière et les présidents des gouvernements régionaux se réuniront à nouveau au Bundestag de Berlin pour décider de l’assouplissement des mesures dans les secteurs de l’éducation, de la culture et du sport. La Bundesliga a envoyé un plan de santé au gouvernement qui sera essentiel pour permettre au cuir de rouler à nouveau en Allemagne.