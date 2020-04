Mexico City GP rejoint l’unité temporaire COVID-19

La société qui organise le Grand Prix de Mexico a rejoint l’expansion de l’unité temporaire COVID-19 dans un centre de convention bancaire

L’entreprise chargée d’organiser le Grand Prix de Mexicocourse Formule 1 tenue à l’Autodrome Hermanos Rodríguez, a été ajoutée à une liste d’autres organisations pour mener à bien l’extension d’un Unité temporaire dans la capitale pour servir les patients COVID-19.

Il y aura 37 183 mètres carrés supplémentaires de soins hospitaliers dans le Centre Citibanamex, dans un acte dans lequel les meilleures organisations du pays se sont associées pour continuer dans cette lutte contre la pandémie de coronavirus.

Le président de la CIE, Alejandro Soberón Kuri, a affirmé que l’autorisation de l’unité temporaire reflète la somme des meilleures capacités du pays.

«Les éléments suivants ont été réunis: premièrement, le prestige scientifique de l’UNAM dans les décisions techniques, médicales et hospitalières; deux; la collaboration des National Institutes of Health à l’élaboration du projet; troisièmement, le précieux soutien du ministère de la Santé de Mexico et le déploiement de son talent médical qui dirigera et opérera l’unité. »

“Quatrièmement, le travail d’un nombre important de collaborateurs d’entreprises mexicaines, qui ont fait de leur mieux pour que cette unité soit prête en moins de 20 jours.”

De même, il a souligné l’engagement des 16 fondations et entreprises donatrices qui ont collecté ensemble 700 millions de pesos pour Unité temporaire contre COVID-19.

Pour souligner que la moitié du don a été faite grâce aux fondations Carlos Slim, Telmex Telcel et Inbursa.

Dans une déclaration, il a été souligné qu’avec moins de trois semaines de travail, la livraison de la première étape consiste en 234 lits d’hôpital; un module thérapie intermédiaire avec huit lits; aires de repos, de lavage et d’alimentation pour le personnel médical; pharmacie, entrepôts et instruments.

Ce qui précède après avoir déclaré la phase 3 de la pandémie dans le pays et dans le cadre de la stratégie nationale «Todos Juntos contra el COVID-19».

Avec des informations de Notimex