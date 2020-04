Mexico enregistre une occupation de 32% des lits d’hôpitaux – . Dallas (39)

MEXIQUE – Mexico enregistre une occupation des lits pour les patients gravement malades de COVID-19 de 32%, tandis que certains hôpitaux privés ont signalé qu’ils étaient déjà saturés avec dix jours pour aller jusqu’au pic maximum attendu de cas.

Une semaine après le début de la phase de contagions maximales (phase 3), où le nombre de cas est déjà dans les milliers, le sous-secrétaire à la prévention et la promotion de la santé, Hugo López-Gatell, a rapporté mardi que dans la capitale mexicaine il y a 68% des lits ventilés sont disponibles pour soigner les patients atteints du coronavirus SARS-CoV-2.

Dans tout le pays, a-t-il dit, 20% des lits ont été occupés et il y a 610 hôpitaux avec plus de 12 682 lits pour les cas d’infection respiratoire aiguë sévère (SARI).

Le fonctionnaire a souligné qu’au Mexique, il a été possible d’avoir une contagion lente en raison de la stratégie de distanciation sociale mise en œuvre par le gouvernement et a rappelé que des décès dans le pays sont survenus chez des jeunes atteints d’une maladie comme le diabète, le surpoids et l’obésité.

Selon les données du gouvernement de la capitale, plusieurs hôpitaux publics ont déjà atteint leur capacité maximale, y compris ceux appartenant au ministère de la Santé tels que l’hôpital Juárez de México, l’hôpital général de México “Eduardo Liceaga”, l’Institut national de Sciences médicales et nutrition “Salvador Zubirán” ou Hôpital général “Manuel Gea González”.

L’Institut national de cardiologie “Ignacio Chávez”, l’Institut national des maladies respiratoires “Ismael Cosío” et l’Hôpital pour enfants du Mexique “Federico Gómez”.

Alors que l’hôpital Primero de Octubre, appartenant à l’ISSSTE et à l’hôpital de l’infectologie de La Raza, ont également une occupation complète dans leurs lits.

HÔPITAUX PRIVÉS SATURÉS

Alors que certains hôpitaux publics seraient surpeuplés, les hôpitaux privés sont également complets pour servir les patients atteints de coronavirus.

Par le passé, l’hôpital espagnol a annoncé dans un communiqué que, bien qu’il ait été préparé depuis le début de la pandémie pour servir les patients atteints de COVID-19 “pour le moment, nous n’avons pas de lits disponibles”, bien qu’ils continueraient à assister à d’autres types d’urgences .

Alors qu’une source de l’hôpital Angeles Lindavista qui a préféré garder l’anonymat a déclaré que jusqu’à lundi, le nombre total de lits occupés par les patients atteints de coronavirus n’était pas atteint, mais tout le monde n’utilise pas de respirateur.

Cependant, les autorités envisagent d’aménager un plancher complet afin de continuer à servir les personnes touchées par COVID-19.

Pendant ce temps, l’ABC Medical Center a rapporté sur ses réseaux sociaux que la disponibilité des lits “est variable”, donc avant d’aller aux soins, ils devraient appeler les numéros de téléphone de l’hôpital pour savoir s’il existe un moyen de les soigner.

Le Mexique enregistre jusqu’à la coupure de lundi 15 529 cas confirmés et 1 434 décès sont signalés.

Les autorités sanitaires ont prolongé les mesures de distanciation sociale et paralysé les activités non essentielles jusqu’au 30 mai.

